بنك القاهرة عمان
جلسة تعريفية نسائية في مادبا حول مكوّن بناء القدرات وبرنامج التدريب والاحتضان ضمن مشروع تُراثُكِ: المرأة والثقافة والتنمية

30 ثانية ago
مادبا – وطنا اليوم – عُقدت في محافظة مادبا جلسة تعريفية نسائية حول مكوّن بناء القدرات وبرنامج التدريب والاحتضان ضمن مشروع تُراثُكِ: المرأة والثقافة والتنمية في مادبا، وذلك في مبنى نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وبحضور عدد من السيدات المهتمات بالعمل في مجالات السياحة القائمة على الإرث الثقافي، إلى جانب ممثلين عن جمعيات محلية وشخصيات فاعلة من المجتمع المحلي.
ويُنفَّذ المشروع بدعم من السفارة الفرنسية في الأردن، وتنفيذ منظمة تحالف المدن – مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ويهدف إلى تمكين السيدات اقتصادياً من خلال تطوير قدراتهن وتعزيز مشاركتهن في قطاع السياحة المرتبط بالإرث الثقافي في محافظة مادبا.
وخلال الجلسة، تم التركيز على مكوّن بناء القدرات وبرنامج التدريب والاحتضان، حيث جرى استعراض مراحل العمل التي تشمل التدريب النظري والعملي، ودعم خطط الأعمال والاحتضان، وصولاً إلى مرحلة الربط مع السوق. كما تم توضيح طبيعة التدريب الذي يوفّر أرضية واضحة للمشاركات في مجالي الإرث والسياحة، وبما يراعي اختلاف مستويات المعرفة والخبرة.
وتم كذلك التعريف بمرحلة الاحتضان، التي تقوم على تقديم دعم مرن حسب حاجة كل مشروع، من خلال جلسات إرشاد وتوجيه فردية، وتطوير خطط الأعمال، وتحسين المنتج أو الخدمة، إضافة إلى دعم التسعير وتنظيم التكاليف، والجوانب المالية والقانونية الأساسية.
وتناولت الجلسة أيضاً مرحلة الربط مع السوق، والتي تهدف إلى مساعدة المشاركات على الدخول إلى السوق وتعظيم فرص البيع، عبر التشبيك مع جهات وشراكات محتملة، وتنظيم أنشطة لعرض المشاريع، بما في ذلك اليوم المفتوح، وإتاحة فرص للتعاون حيثما أمكن.
وفي ختام الجلسة، أُتيح للمشاركات تعبئة نماذج إبداء اهتمام أولية للمشاركة في البرنامج، على أن يتم التواصل معهن لاحقاً وفق معايير واضحة، مع التأكيد على مراعاة مبادئ العدالة والشمول وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التنفيذ.

 

 


