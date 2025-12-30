تعديل ساعات الدوام بمحطات الترخيص المسائي غدا

وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن تعديل ساعات العمل في محطات الترخيص المسائي فقط ليوم غد الأربعاء، حيث سيبدأ الدوام من الساعة الثانية عشرة ظهرا ولغاية الساعة الخامسة مساء.

وأكدت الإدارة أن هذا التعديل يقتصر على محطات الترخيص المسائي، داعية المواطنين إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند مراجعة المحطات.