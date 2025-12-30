بنك القاهرة عمان
رصد 64 ثغرة أمنية حرجة في مواقع المؤسسات الحكومية

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:بلغ عدد الحوادث السيبرانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، 839 حادثة سيبرانية بنسبة انخفاض 13 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.
وبحسب تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الثالث من عام 2025، الذي أصدره المركز الوطني للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، توزعت الحوادث السيبرانية التي جرى الاستجابة لها حسب الخطورة على النحو التالي: 1.6 بالمئة خطير، و89.4 بالمئة متوسط الخطورة و9 بالمئة منخفض الخطورة.
وشهد الربع الثالث من عام 2025 انخفاضا في نسبة المؤسسات التي تعرضت لـ”محاولات اختراق” بلغت النسبة 11 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بـ25 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام.
واستعرض التقرير إحصائيات فحوصات الثغرات والاختراق على النطاق الحكومي، حيث جرى فحوصات لكشف الثغرات على المواقع الإلكترونية للمؤسسات، وبلغ مجموع الثغرات الأمنية التي تم إيجادها 64 ثغرة حرجة ومرتفعة الخطورة على هذه المواقع، حيث فحصت المواقع الرئيسية لـ 115 مؤسسة حكومية.
وأشار التقرير الى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تهديدات سيبرانية أكثر تطورا وتعقيدا، ما يستلزم تطوير استراتيجيات أمنية استباقية متقدمة من خلال تطبيق الحلول الأمنية المناسبة، وتنفيذ عمليات تدقيق وتقييم أمني للأصول الرقمية بالإضافة إلى استخدام أدوات رصد ومراقبة متطورة للأنظمة والشبكات، وتحديث آليات وتقنيات الكشف لمثل هذا النوع من الهجمات ومتابعة أحدث المعلومات للوقاية والحماية من التهديدات والحد منها.


