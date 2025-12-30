حجازين والبريزات يتفقدان الموقع الأثري في البترا ويراقبان سير الحركة السياحية

وطنا اليوم:تفقد وزير السياحة والآثار، الدكتور عماد حجازين، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، الموقع الأثري في مدينة البترا، للاطلاع على سير الحركة السياحية والخدمات المقدمة للزوار القادمين من مختلف دول العالم، وذلك ضمن جهود متابعة القطاع السياحي وتعزيز تجربة الزوار في أحد أهم مواقع التراث العالمي.

وشملت الجولة زيارة فندق كراون بلازا البترا بعد عملية التحديث والتطوير التي شهدها الفندق مؤخراً، بالإضافة إلى جولات ميدانية في المحمية الأثرية والقرية الثقافية النبطية، وقد اطلعا خلال الجولة على مستوى الخدمات المقدمة للزوار، وسير العمل التنظيمي والإرشادي، لضمان تجربة سياحية متكاملة وآمنة.

وأعرب حجازين، عن سعادته الكبيرة بعودة الحركة السياحية إلى مدينة البترا بشكل ملحوظ، مؤكداً أن هذه الزيادة تعكس ثقة الزوار الدوليين والمحليين بالموقع وقدرته على تقديم تجربة سياحية فريدة، مؤكداً على التعاون المستمر مع سلطة إقليم البترا لضمان تنظيم الخدمات السياحية والإشراف على جودة تجربة الزوار.

وأكد البريزات أن الحركة السياحية في الموقع نشطة وتبشر بالخير خلال الفترة الحالية، مع تفاؤله باستمرار هذا الزخم خلال شهري كانون الثاني وشباط وحتى نهاية الموسم السياحي المقبل.

وأضاف البريزات أن سلطة إقليم البترا مستمرة في جهودها لتطوير بيئة العمل السياحي، وتحسين الخدمات والبنية التحتية المساندة، بما يعزز من تجربة الزوار ويرتقي بالمستوى العام للخدمات السياحية في البترا.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية للوقوف على جاهزية المواقع السياحية، ومتابعة سير الحركة السياحية والخدمات المقدمة للزوار، بما يعكس اهتمام الحكومة وسلطة إقليم البترا بتنمية القطاع السياحي واستدامته كمصدر رئيسي للاقتصاد المحلي.