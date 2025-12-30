بنك القاهرة عمان
30 ديسمبر 2025
الفراية: مهندسون سيقيّمون مصبات المياه والعبّارات في الكرك

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم، يرافقه فريق وزاري، مناطق متضررة في محافظة الكرك، وذلك للاطلاع ميدانيًا على الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وجاءت الزيارة، التي شملت بلدة عراق الكرك، بعد تضرر عدد من المنازل والمحال التجارية جراء السيول ومداهمة المياه للأحياء السكنية، حيث استمع الوزير والفريق المرافق إلى شكاوى المواطنين واطّلعوا على حجم الأضرار، مؤكدين متابعة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع وتقديم الدعم المطلوب للمتضررين.
وأضاف الفراية، أن مهندسي وزارة الأشغال سيقومون بتقييم مصبات المياه والعبّارات الموجودة على الطرق، ووضع حلول هندسية لمعالجة هذه المشكلات وتفاديها مستقبلا، بحسب المملكة.
وبيّن الفراية أنه تم تشكيل لجان من وزارة الأشغال لتقييم الإجراءات التي يمكن اتخاذها على فترات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
من جانبه، أكد وزير الأشغال، ماهر أبو السمن، أن انهيار جزء من جدار قلعة الكرك سيتم صيانته بالتنسيق مع وزارة السياحة.
وعقد وزراء، الثلاثاء، اجتماعا في مبنى محافظة الكرك، لمناقشة الأضرار التي تسببت بها الأمطار والانجرافات خلال الحالة الجوية الأخيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
ووجّه رئيس الوزراء، جعفر حسان، الوزارات المعنية والجهات المختصة إلى وضع جميع الإمكانيات اللازمة فورًا لمعالجة الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية، والاستمرار في حالة الطوارئ للتعامل مع أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة


