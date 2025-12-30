العيسوي يلتقي مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي ومعلمين

العيسوي: الشباب والأسرة التربوية محل اهتمام الملك وولي العهد وشركاء في تعزيز الوعي الوطني وصورة الأردن

“أنا مؤثر”: برعاية الملك وولي العهد سنبقى قوة شبابية لحماية السردية الأردنية

أسرة مدرسة ذيبان الأساسية: داعمون للقيادة الهاشمية ومؤمنون بمواقف الملك تجاه قضايا الأمة

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، شبابًا مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي من منصة “أنا مؤثر”، ووفدًا من معلمي مدرسة ذيبان الأساسية، في لقاءين حواريين منفصلين.

وتناول اللقاءان، اللذان عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، دور الشباب والأسرة التربوية في تعزيز الوعي المجتمعي، ونقل الصورة الحقيقية عن الأردن، وما تحقق من إنجازات في مسيرته الوطنية الشاملة.

وفي مستهل اللقاءين، أكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية التاريخية، ظل على الدوام قريبًا من نبض شعبه، مصغيًا لتطلعاته، ومؤمنًا بأن الشباب يشكلون ركيزة أساسية في بناء الحاضر وصناعة المستقبل.

ولفت إلى أن جلالة الملك أكد في خطاب العرش السامي أن الأردن وُلد في قلب التحديات، لكنه خرج منها أقوى، وأن العزيمة الأردنية لا تعرف المستحيل.

وأشار إلى أن جلالة الملك يولي الشباب اهتمامًا خاصًا، ويؤمن بقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي، والمساهمة الفاعلة في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى أفكارهم ومبادراتهم يشكل نهجًا ثابتًا في العمل الوطني.

وشدد العيسوي على أهمية الدور المتنامي الذي يؤديه الشباب المؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام، داعيًا إلى توظيف هذا التأثير بصورة إيجابية ومسؤولة، قائمة على المصداقية، وتعكس القيم الأردنية الأصيلة القائمة على الانتماء والاعتدال واحترام الرأي الآخر، وبما يسهم في تحصين الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن قوة الأردن مستمدة من تماسك شعبه ووعيه، ومن الإيمان العميق بأن الإنجاز هو الطريق الوحيد إلى المستقبل، مؤكدًا أن مسيرة التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك تهدف إلى بناء أردن قوي، مزدهر، متماسك، يليق بأبنائه، ويصون مصالحه العليا، ويرفع مكانته بين الأمم.

من جهتهم، عبّر شباب “أنا مؤثر” عن تقديرهم لهذا اللقاء، مؤكدين حرصهم على أن تكون منصات التواصل الاجتماعي مساحة لبناء الوعي، وخدمة القضايا الوطنية، وإبراز صورة الأردن، بما يعكس حقيقة مواقفه الثابتة، ويعزز الثقة والشراكة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وتميز وفد منصة “أنا مؤثر” بتنوع اختصاصاتهم واهتماماتهم، ما أثرى الحديث ودور كل واحد منهم في عملية إحداث التغيير الإيجابي سواء في السلوك أو التفكير.

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية الحكيمة، مدافعين عن مواقف الأردن، والعمل على تعزيز الوعي بمسيرة التحديث التي يقودها جلالة الملك وسمو ولي العهد.

ولفتوا إلى أنهم يدافعون ويقدمون محتوى ذا قيمة عن الأردن وامتيازاته، كل حسب اختصاصه اقتصاديًا أو سياحيًا أو علاجيًا، واصفين أنفسهم بأنهم جنود وقوة الرد السريع في معركة تعزيز الوعي والسردية الأردنية.

في حين أكد وفد مدرسة ذيبان الأساسية دعمهم المطلق لجهود ومواقف جلالة الملك وسمو ولي العهد.

وقدّروا مواقف جلالة الملك الشجاعة في مختلف القضايا، وخصوصًا قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ولفتوا إلى أن المكانة الرفيعة التي يتمتع بها جلالة الملك في مختلف دول العالم انعكست إيجابًا على الأردنيين المتواجدين بالخارج.

وشددوا على أن حكمة جلالة الملك تجاوزت بالأردن كل التحديات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة، مدركين أهمية دور الأسرة التربوية التي تشكل أيضًا جيشًا لتعزيز الوعي.

وعبروا عن اعتزازهم بالاهتمام والرعاية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد بالأسرة التربوية.

وثمنوا الاهتمام الملكي بالتحول نحو التعليم المهني والتطبيقي.