البنك الأردني الكويتي الراعي الرسمي لأكبر بطولة “بادل” في المملكة

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته لمنافسات بطولة الأردن المفتوحة للبادل التي اختتمت في العاصمة عمّان والتي أقيمت بتنظيم من الاتحاد الأردني للتنس، وسط مشاركة واسعة ومنافسات قوية استمرت على مدار أربعة أيام في ملاعب “بادل هول”.

وتأتي رعاية البنك لهذه البطولة انطلاقاً من اهتمامه بدعم القطاع الرياضي والشبابي، ومواكبة الرياضات الحديثة التي تشهد إقبالاً متزايداً في الأردن. وقد شهدت البطولة مشاركة 48 فريقاً تنافسوا ضمن فئات الرجال والسيدات والمحترفين، حيث أدار المنافسات طاقم من الحكام المتخصصين لضمان أعلى معايير الاحترافية.

وأكد البنك أن رعايته لهذه البطولة تأتي تأكيداً على التزامه المستمر بكونه شريكاً فاعلاً في المشهد الرياضي المحلي، وترجمةً لإيمانه الراسخ بأهمية الاستثمار في صحة الشباب، ودعم المبادرات التي ترتقي بقدراتهم البدنية وتعزز اللياقة كأسلوب حياة مستدام. ويعكس دعم البنك لمثل هذه البطولات يحرصه على مساندة الرياضات الحديثة التي تشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً متزايداً في المملكة.

وتُعد هذه البطولة الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى المملكة، سواء من حيث مستوى التنظيم، أو عدد المشاركين، أو قيمة الجوائز المرصودة؛ حيث خصص الاتحاد جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف دينار أردني تم توزيعها على المراكز الثلاثة الأولى، مما يعكس الزخم الكبير الذي باتت تحظى به رياضة البادل محلياً.