فرض حظر تجول ليليا في مدينة اللاذقية السورية عقب أعمال عنف

وطنا اليوم:أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال شامل في المدينة، يبدأ اعتبارا من الساعة 05:00 مساء ويستمر حتى الساعة 06:00 من صباح يوم غد الأربعاء.

تفاصيل وإجراءات الحظر يأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الأمنية المتخذة داخل المحافظة، حيث يمنع بموجبه تنقل المواطنين والمركبات في شوارع المدينة خلال الساعات المحددة، لضمان الضبط الأمني والتعامل مع الظروف الراهنة.

الفئات المستثناة من الحظر أوضحت القيادة أن قرار حظر التجوال مراع للضرورات الإنسانية والخدمية، حيث تم استثناء الفئات والحالات التالية:

الحالات الطارئة: التي تستدعي التحرك الفوري للضرورة القصوى.

الكوادر الطبية: الأطباء والممرضون والعاملون في القطاع الصحي.

فرق الإغاثة والإنقاذ: وتشمل طواقم الإسعاف وفرق الإطفاء والدفاع المدني

وسجّلت محافظة اللاذقية وفاة شخص وإصابة نحو 13 آخرين بجروح خفيفة، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة، جراء أعمال شغب شهدتها أحياء من المدينة مساء أمس الاثنين، في حين خيّم هدوء تام على الأحياء صباح اليوم الثلاثاء.