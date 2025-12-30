مستشفى الجامعة يستقبل 4 أطفال من غزة لعلاج أمراض القلب

وطنا اليوم:استقبل مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، 4 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض القلب، في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف من معاناة أهل القطاع.

وبحسب بيان للمستشفى، جاء استقبال الأطفال في إطار الدفعة التاسعة عشرة من أطفال قطاع غزة المرضى ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، دعما للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أجلت أمس الاثنين هذه الدفعة التي ضمت 20 مريضا و46 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.

وباشر الفريق الطبي المتخصص، بإشراف استشاريي قلب الأطفال الدكتور إياد العموري، والدكتورة ليلى التوتنجي، إجراءات الفحص والتقييم لكل حالة، تمهيدا لتنفيذ عمليات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية بحسب الحاجة العلاجية، وذلك بدعم من منظمة “هبة الحياة” الدولية – فرع الأردن، ومؤسستي “سلسلة الأمل” و”أطفال بلا أرقام”.

وأكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية الصحية للأطفال من غزة، لافتا إلى أن المستشفى يسخر إمكاناته وكوادره وخبراته لضمان تقديم علاج آمن وشامل وفق أعلى المعايير الطبية.

وأضاف أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل القيام بدور إنساني محوري في علاج الأطفال والجرحى من غزة، مشيرا إلى أن المستشفى سيستمر في متابعة الحالات وتقديم الدعم الصحي اللازم حتى مرحلة التعافي.