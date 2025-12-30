عامٌ من الريادة والإنجازات يعزّز مكانة أورنج الأردن كمزوّد رقمي رائد ومسؤول

وطنا اليوم:في ختامِ عامٍ حافلٍ بالعمل والإنجاز، تؤكد أورنج الأردن التزامها الثابت بالوفاء بوعودها وتحقيقها، ومواصلة أداء دورها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يضع الزبائن في صميم أولوياته. وقد شكّل هذا العام محطة محورية في مسيرة الشركة، عكست من خلالها قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة، عبر الابتكار المستمر، والاستثمار الذكي، والعمل المتوازن الذي يجمع بين التطور التقني والمسؤولية تجاه المجتمع.

وانطلاقاً من هذا التوجّه، واصلت أورنج الأردن الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز جودة شبكتها في مختلف محافظات المملكة، تأكيداً على التزامها بتقديم تجارب اتصال موثوقة وعالية الكفاءة. وفي هذا الإطار، عقدت الشركة مؤتمراً صحفياً في محافظة إربد أعلنت خلاله عن توسعة الشبكة وإطلاق أحدث العروض، مع توسيع تغطية خدمة الفايبر للمنازل، ووصول تغطية الجيل الخامس 5G إلى ما يقارب 70% من المحافظة.

وتُوّجت هذه الجهود بحصول أورنج الأردن على جائزة أسرع إنترنت ثابت – فايبر في الأردن للعام الثالث على التوالي، وفق شهادة معتمدة من SpeedChecker العالمية، إلى جانب نيلها شهادة Tier III Design العالمية في تصميم مراكز البيانات عن مركز بيانات هاشم التابع للشركة والواقع في المدينة الطبية. كما افتتحت الشركة أحدث وأكثر مراكز البيانات أماناً واستدامة في المملكة في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء، برعاية وحضور معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، في خطوة تعكس ريادتها في تعزيز بنية تحتية رقمية متقدمة ومستدامة تسهم في دعم النمو الاقتصادي الوطني.

وفي السياق ذاته، جدّدت أورنج الأردن شهادتي ISO 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية للمرة الثالثة على التوالي، وISO 14001:2015 لنظام إدارة البيئة، تأكيداً على التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير السلامة والاستدامة، وحماية موظفيها والبيئة.

وبموازاة ذلك، عززت أورنج الأردن منظومتها الرقمية بإطلاقات نوعية شكّلت عنواناً لفصل جديد من التجارب الرقمية للزبائن، كان أبرزها إطلاق تطبيق Max it المتكامل، الأول من نوعه في المملكة، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ويجسّد التطبيق منصة رقمية موحّدة تتيح للزبائن إدارة خدماتهم والوصول إلى العروض والمكافآت والحلول الرقمية بسهولة وسلاسة، في نموذج يعكس قدرة الشركة على تحويل آراء الزبائن ومقترحاتهم إلى تجارب رقمية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وبما يواكب متطلبات المستقبل الرقمي. كما أعلنت الشركة عن الإطلاق الرسمي، ولأول مرة في المملكة، لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، في خطوة تعزز الشمول الرقمي وتوفر اتصالاً موثوقاً للأفراد والشركات، لا سيما في المناطق النائية.

وفي إطار تطوير عروض الاتصال وتلبية تطلعات الزبائن، أطلقت أورنج الأردن خطوط “معاك” الجديدة، مقدّمةً مفهوماً متجدداً يعكس استجابتها المباشرة لآراء الزبائن، حيث توفر، ولأول مرة في المملكة، خدمة الجيل الخامس مجاناً إلى جانب مكافآت وعروض غير مسبوقة، بما يعزز تجربة الاتصال اليومية ويرسّخ نهج الشركة القائم على تحويل صوت الزبون إلى حلول عملية.

وعلى صعيد الخدمات المالية الرقمية، فقد واصلت Orange Money ترسيخ ريادتها في منظومة المدفوعات الرقمية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمس سنوات على انطلاقها. وخلال هذا العام، أصبحت Orange Money أول محفظة إلكترونية في الأردن تحصل على رخصة شريك من Visa، ما عزز قدرتها على تقديم حلول دفع آمنة وموثوقة محلياً وعالمياً. كما رسخت شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لتمكين منتسبيها وطلبة المكرمة الملكية من استلام مستحقاتهم المالية رقمياً، في خطوة تعزز الشمول المالي والتحول الرقمي.

وفي إطار دورها كشريك رقمي موثوق على المستوى الوطني، واصلت أورنج الأردن دعم القطاعين العام والخاص من خلال تجديد شراكتها الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى جانب تعزيز تعاونها مع مؤسسات وطنية رائدة مثل رؤية عمّان، دار الدواء، وشركة النقليات السياحية (جت)، وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين.

وانطلاقاً من قربها الدائم من الزبائن، واصلت الشركة مبادرة My Customer My Boss، التي التقت من خلالها بالزبائن في مختلف محافظات المملكة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم والعمل على تطوير الخدمات بما يلبّي تطلعاتهم. كما جدّدت شهادة COPC، الأولى عالمياً في مجال خدمة الزبائن، بما يعكس التزامها بأعلى المعايير المهنية وحرصها على تقديم تجربة زبائن متقدمة ومسؤولة.

وفي إطار التزامها بالشمول الرقمي وبناء بيئة أكثر تنوعاً وتمكيناً، اختتمت أورنج الأردن هاكاثون الحلول الرقمية في القطاع السياحي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تكريم الفائزين برعاية وزارة السياحة والآثار. كما أعلنت عن أسماء الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير 2025″، بدعم من كابيتال بنك وبالشراكة مع جمعية إنتاج، دعماً للسيدات القياديات في قطاع التكنولوجيا وتعزيز الابتكار الرقمي المستدام ذي الأثر الاجتماعي والبيئي. وحصلت الشركة كذلك على شهادة تكريم ضمن جوائز روّاد التنوع عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديراً لجهودها في تعزيز بيئة عمل شاملة وداعمة للجميع، إلى جانب رعايات وتنظيم ورشات وتدريب متخصصة لتعزيز الشمولية.

وعلى مستوى دعم ريادة الأعمال والابتكار، وبرعاية وحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة، تم تخريج 14 مشروعاً مبتكراً من حاضنة أورنج للذكاء الاصطناعي، في محطة تعكس التزام الشركة بدعم التقنيات المتقدمة وبناء حلول مستقبلية قائمة على الذكاء الاصطناعي. كما أطلقت أورنج الأردن مرحلة احتضان 100 فكرة ريادية تأهلت من هاكاثون الريادة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجائزة أورنج لمشاريع التنمية المجتمعية في نسختها التاسعة وتأهلهم للمرحلة العالمية. وخرّجت الشركة كذلك فوجاً جديداً من برنامج “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف” ضمن مشروع “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، إضافة إلى تمكين 100 ريادي ضمن برنامج Finance Forward، ودعم الرياديين في محافظتي الكرك والعقبة ضمن برنامج تسريع النمو للشركات الناشئة بالتعاون مع ICON.

وواصلت أورنج الأردن جهودها في تمكين الشباب وبناء مستقبل رقمي مزدهر، من خلال الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من طلاب أكاديمية البرمجة التابعة لمركز أورنج الرقمي، ضمن شراكات استراتيجية شملت Proparco وبرنامجي “تنمية المهارات الرقمية والتوظيف” و”الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، إلى جانب تنظيم أيام وظيفية لفتح آفاق فرص العمل أمام الخريجين. كما اختتمت الشركة تحدي أورنج الصيفي 2025 بمشاريع شبابية مبتكرة في مجالات إنترنت الأشياء، السلامة المهنية، المدن الذكية، وإتاحة الوصول لذوي الإعاقة البصرية. وفي إطار تعزيز الابتكار والمهارات الرقمية، أطلقت أورنج الأردن مختبر تصنيع رقمي مبتكر في الجامعة الألمانية الأردنية، كما كرّمت أوائل المملكة في امتحان التوجيهي، مؤكدة التزامها بدعم التميز في التعليم وتمكين الشباب. إضافة إلى ذلك، رعت الشركة الفعاليات التكنولوجية والشبابية الرائدة، بما في ذلك مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة في عدد من المدارس والجامعات، بما فيها مدارس اليوبيل، مدارس الاتحاد، المدارس الإنجليزية الحديثة، وجامعة الحسين التقنية، دعماً لتطوير قادة المستقبل من الشباب.

وبنهاية الربع الرابع من العام، بلغ إجمالي عدد الشهادات أكثر من 63,750 شهادة، فيما وصل عدد المشاركين إلى أكثر من 23,500 مشاركاً، في دلالة واضحة على اتساع أثر برامج مركز أورنج الرقمي التعليمية والتمكينية وانتشارها على مستوى المملكة.

وانسجاماً مع شعار “دايماً معاك”، تؤكد أورنج الأردن حضورها الدائم مع الزبائن والموظفين والشركاء وجميع الأردنيين، من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة الوطنية والثقافية. فقد أطلقت الشركة أغنية رمضان “طلت بشاير”، وأنتجت وأطلقت أغنية وطنية خاصة دعماً للنشامى بعنوان “دايماً معاك يا بلادي” بصوت الأردن الفنان عمر العبداللات، إلى جانب شراكاتها مع النجوم الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات، وتنظيم احتفالات خاصة بالمناسبات الوطنية، بما يعكس التزامها بتعزيز الفخر والانتماء الوطني وترسيخ قيم الدعم والمشاركة المجتمعية.

كما أولت الشركة اهتماماً خاصاً بموظفيها، حيث نظمت يوماً تفاعلياً بعنوان “يوم العائلة” لموظفيها وعائلاتهم لتعزيز روح الفريق والانتماء، واحتفت بالنجاحات الأكاديمية لأبناء الموظفين المتفوقين في التوجيهي خلال فعالية خاصة أقيمت في مقر الشركة الرئيسي في البوليفارد – العبدلي.

كما ساهم موظفو أورنج الأردن في دعم البيئة والاستدامة من خلال مبادرات نوعية، أبرزها الاحتفال بيوم النظافة العالمي بحملة تنظيف في غابة أورنج في جرش، وتنفيذ مبادرة لزراعة الأشجار في حديقة مركز بيانات أورنج في لواء عين الباشا، احتفالاً بيوم البيئة العالمي، لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة والمجتمع.

وتؤكد أورنج الأردن أن ما تحقق خلال هذا العام يجسّد التزامها الدائم بالعمل المسؤول والأخلاقي، وإيمانها بأن الابتكار والتكنولوجيا هما ركيزتان لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع. وستواصل الشركة البناء على هذه الإنجازات، بما يعزز ثقة الزبائن ويدعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في الأردن.

