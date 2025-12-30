أمنية، إحدى شركات Beyon، تعزز أنظمة UGuard الأمنية لحماية المنشآت من خلال ربط مباشر مع مديرية الأمن العام

وطنا اليوم:أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon، عن تعزيز أنظمة UGuard الأمنية الموجّهة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، من خلال ربطها المباشر مع مديرية الأمن العام، في إطار التزامها بدورها كشريك رقمي للأعمال، وتقديم حلول أمن ذكي تسهم في رفع مستوى الجاهزية الأمنية، وتقليل المخاطر التشغيلية، ودعم استمرارية الأعمال في مختلف الظروف.

ويأتي هذا التعزيز في خطوة نوعية تهدف إلى تحويل حلول الحماية من أنظمة مراقبة تقليدية إلى منظومة استجابة أمنية متكاملة، تعكس توجه الشركة نحو تقديم حلول أكثر كفاءة وموثوقية لقطاع الأعمال.

ويأتي هذا التطوير في وقت تتزايد فيه حاجة قطاع الأعمال إلى حلول أمنية ذكية وموثوقة، لا سيما خلال فترات الإجازات والأعياد، حيث تسهم هذه الخطوة في تمكين أصحاب المنشآت من حماية أعمالهم وضمان استمراريتها حتى في حال غيابهم عن مواقع العمل.

وتوفّر خدمة UGuard منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، تشمل مراقبة المنشآت، وأنظمة الإنذار المبكر، وإدارة العمليات الأمنية عن بُعد عبر لوحة تحكم مركزية سهلة الاستخدام، بما يتيح لأصحاب الأعمال متابعة منشآتهم على مدار الساعة والاستجابة السريعة لأي طارئ.

وأكدت شركة أمنية أنه تم تعزيز هذه المنظومة من خلال شراكة مع شركة حماية متخصصة تعمل ضمن نموذج تشاركي يضمن تكامل الأدوار الأمنية، حيث يتم ربط الخدمة مباشرة بغرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، بما يتيح إرسال إشعارات فورية عند حدوث أي إنذار أو محاولة تعدٍّ على منشآت العملاء.

كما تمتلك شركة الحماية شبكة واسعة من الدوريات الأمنية العاملة، إضافة إلى الربط المباشر مع غرفة القيادة والسيطرة في مديرية الأمن العام، الأمر الذي يضمن سرعة الاستجابة للحوادث الأمنية، ويعزّز موثوقية الخدمة، ويسهم في رفع مستوى السلامة العامة للمنشآت والشركات على مدار الساعة.

وفي هذا السياق، قال إيهاب حافظ، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أمنية، إن خدمة UGuard تأتي انسجامًا مع استراتيجية الشركة في دعم التحول الرقمي لقطاع الأعمال، وتقديم حلول أمنية ذكية ومرنة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكّنها من إدارة أمن منشآتها بكفاءة أعلى وبتكلفة مدروسة.

وأضاف حافظ:

“نحن ننتقل بحلول الأمن من مفهوم المراقبة إلى نموذج استباقي قائم على الاستجابة الفعلية، حيث يشكّل الربط المباشر مع مديرية الأمن العام عنصرًا محوريًا في تقليل زمن الاستجابة وتعزيز استمرارية الأعمال، خاصة في الأوقات التي تتطلب أعلى مستويات الجاهزية.”

وأوضح أن خدمة UGuard تتميز بسهولة التركيب والاستخدام، وقابليتها للتوسع مستقبلًا، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لقطاعات متعددة تشمل محال التجزئة، والصيدليات، والمستودعات، والمكاتب، والمختبرات.