التنمية تتعامل مع 513 حالة أسرية متضررة خلال الظروف الجوية

وطنا اليوم:تابعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة وغرف الإغاثة في مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، تداعيات الحالة الجوية التي تسود المملكة، وما نجم عنها من حالات إغاثة طارئة استدعت التدخل الفوري.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعاملت مع ما مجموعه 513 أسرة متضررة جراء الحالة الجوية، حيث تصدرت محافظتا اربد والكرك أعلى عدد من الحالات التي تم التعامل معها.

وبينت أن تدخلاتها شملت توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 102 أسرة تم نقلها إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للأسر المتضررة وفق احتياجات كل أسرة، والتي تنوعت بين طرود غذائية، وصوبات تدفئة، وكوبونات كاز، وقسائم شرائية، إلى جانب مساعدات نقدية، بما يسهم في التخفيف من آثار الظروف الجوية السائدة على تلك الأسر المتضررة.

وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها الميدانية عملت على مدار الساعة منذ بدء تأثيرات الحالة الجوية، وتعاملت مع الحالات الواردة بكل مهنية ومسؤولية، من خلال فرق العمل المنتشرة في المديريات وغرف الإغاثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وجددت تأكيدها استمرار التعامل مع أي مستجدات أو حالات طارئة قد تنجم عن الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى التواصل مع مديريات التنمية الاجتماعية في محافظاتهم للإبلاغ عن أي حالات إنسانية تحتاج إلى تدخل.

وختمت الوزارة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الشركاء من جمعيات خيرية ومؤسسات وطنية، ولكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة، مؤكدة أهمية التكافل والتعاون المجتمعي في مثل هذه الظروف.