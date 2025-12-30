بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

التنمية تتعامل مع 513 حالة أسرية متضررة خلال الظروف الجوية

30 ديسمبر 2025
التنمية تتعامل مع 513 حالة أسرية متضررة خلال الظروف الجوية

وطنا اليوم:تابعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال غرفة العمليات المركزية في مركز الوزارة وغرف الإغاثة في مديريات التنمية الاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، تداعيات الحالة الجوية التي تسود المملكة، وما نجم عنها من حالات إغاثة طارئة استدعت التدخل الفوري.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها تعاملت مع ما مجموعه 513 أسرة متضررة جراء الحالة الجوية، حيث تصدرت محافظتا اربد والكرك أعلى عدد من الحالات التي تم التعامل معها.
وبينت أن تدخلاتها شملت توفير أماكن إيواء مؤقتة لـ 102 أسرة تم نقلها إلى أماكن آمنة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للأسر المتضررة وفق احتياجات كل أسرة، والتي تنوعت بين طرود غذائية، وصوبات تدفئة، وكوبونات كاز، وقسائم شرائية، إلى جانب مساعدات نقدية، بما يسهم في التخفيف من آثار الظروف الجوية السائدة على تلك الأسر المتضررة.
وأشارت الوزارة إلى أن كوادرها الميدانية عملت على مدار الساعة منذ بدء تأثيرات الحالة الجوية، وتعاملت مع الحالات الواردة بكل مهنية ومسؤولية، من خلال فرق العمل المنتشرة في المديريات وغرف الإغاثة، بالتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وجددت تأكيدها استمرار التعامل مع أي مستجدات أو حالات طارئة قد تنجم عن الأحوال الجوية، داعية المواطنين إلى التواصل مع مديريات التنمية الاجتماعية في محافظاتهم للإبلاغ عن أي حالات إنسانية تحتاج إلى تدخل.
وختمت الوزارة بتوجيه الشكر والتقدير لجميع الشركاء من جمعيات خيرية ومؤسسات وطنية، ولكل من ساهم في تقديم العون والمساعدة للأسر المتضررة، مؤكدة أهمية التكافل والتعاون المجتمعي في مثل هذه الظروف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025