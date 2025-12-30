88.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الثلاثاء، عند 88.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.60 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.70 و 79 و 60.20 دينارا على التوالي.