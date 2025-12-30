بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

88.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

30 ديسمبر 2025
88.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح الثلاثاء، عند 88.20 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.60 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.70 و 79 و 60.20 دينارا على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025