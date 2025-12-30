بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل

30 ديسمبر 2025
إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل

وطنا اليوم:أطلقت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم، بين وزير العمل الدكتور خالد البكار أن إطلاق النسخة التجريبية يعد مرحلة تأسيسية للنظام الذي سيكون متوفرا باللغتين العربية والإنجليزية ومرجعا شاملا لبيانات سوق العمل ويعطي تشخيصا لواقع السوق.
وأوضح أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الحكومة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.
وأشار الوزير إلى أن النظام سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للوزارة وسيمكن القطاع الخاص من أن يكون شريكا فيه بخصوص ملفات العرض والطلب واحتياجات سوق العمل والتشغيل وتحليل البيانات، لافتا إلى أن النظام يشمل بيانات متعددة ومؤشرات مختلفة مصنفة بحسب التصنيفات والمعايير الدولية.
وأكد أن النظام في مرحلته الأولى جاء بالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بيانات المراكز البحثية المتخصصة كمنتدى الاستراتيجيات الأردني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

ودعا البكار إلى الإطلاع على النسخة التجريبية للنظام عبر الرابط https://mol.lmis.dmp-jo.com/ar/matrix ، مشيرا إلى أنه بإمكان المهتمين كذلك إبداء ملاحظاتهم حوله بالدخول إلى الرابط التالي: https://2u.pw/wkoANL .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025