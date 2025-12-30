إطلاق النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل

وطنا اليوم:أطلقت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، النسخة التجريبية لنظام معلومات سوق العمل.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم، بين وزير العمل الدكتور خالد البكار أن إطلاق النسخة التجريبية يعد مرحلة تأسيسية للنظام الذي سيكون متوفرا باللغتين العربية والإنجليزية ومرجعا شاملا لبيانات سوق العمل ويعطي تشخيصا لواقع السوق.

وأوضح أن النظام يهدف إلى دعم القرارات التي تتخذها الحكومة لتكون مبنية على الأدلة، استنادًا إلى البيانات المحدثة حول سوق العمل ومواءمة العرض مع الطلب.

وأشار الوزير إلى أن النظام سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني للوزارة وسيمكن القطاع الخاص من أن يكون شريكا فيه بخصوص ملفات العرض والطلب واحتياجات سوق العمل والتشغيل وتحليل البيانات، لافتا إلى أن النظام يشمل بيانات متعددة ومؤشرات مختلفة مصنفة بحسب التصنيفات والمعايير الدولية.

وأكد أن النظام في مرحلته الأولى جاء بالشراكة مع دائرة الإحصاءات العامة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، هيئة الاعتماد وضمان الجودة، بيانات المراكز البحثية المتخصصة كمنتدى الاستراتيجيات الأردني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل إضافة إلى التنسيق بخصوص هذا النظام مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لضمان تحقيق أعلى معايير الأمن السيبراني ضمن الخوادم الحكومية.

ودعا البكار إلى الإطلاع على النسخة التجريبية للنظام عبر الرابط https://mol.lmis.dmp-jo.com/ar/matrix ، مشيرا إلى أنه بإمكان المهتمين كذلك إبداء ملاحظاتهم حوله بالدخول إلى الرابط التالي: https://2u.pw/wkoANL .