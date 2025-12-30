الأشغال: طريق وادي عربة مغلق وإعادة فتحه قد تستغرق أسابيع

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الأشغال، عمر المحارمة، الثلاثاء، إن طريق وادي عربة في منطقة غور النميرة مغلق، وفريق من الوزارة موجود في الموقع لتقييم الوضع وتحديد الحلول السريعة لإعادة فتحه، والتي قد تستغرق عدة أسابيع.

وأضاف المحارمة أن طريق وادي عربة هو الطريق الوحيد الذي تم إغلاقه نتيجة انجراف جزء من جسم الطريق بسبب سيل عارم بعرض أكثر من 200 متر، مما أدى إلى انحرافه عن مساره الطبيعي، فتم إغلاق الطريق بشكل كامل وتحويل السير باتجاه منطقة المعمورة بمحافظة الطفيلة وصولًا إلى الطريق الصحراوي.

وأوضح المحارمة أن جميع الطرق الرئيسية الأخرى ضمن اختصاص وزارة الأشغال لم تشهد أي إغلاقات، مؤكّدًا أن الوزارة تعاملت مع جميع الملاحظات والشكاوى فور ورودها، بالتعاون مع البلديات في المناطق التي شهدت ارتفاعًا في منسوب المياه.

وأشار المحارمة إلى أن الفرق المختصة تعاملت خلال الـ48 ساعة الماضية مع 154 بلاغًا، تركزت معظمها حول انجرافات بسيطة للطمي وارتفاع طفيف في منسوب مياه الأمطار في مواقع متفرقة، وتم التعامل معها ميدانيًا دون تسجيل أي إعاقات رئيسية على حركة السير.

وتواصل غرف العمليات والفرق الميدانية التابعة للوزارة جهودها الحثيثة في مختلف مناطق المملكة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، حيث استمر العمل على مدار الساعة منذ مساء الجمعة الماضي.

وأكد المحارمة وجود الفرق الميدانية في الميدان منذ مساء الجمعة، وعملها بشكل متواصل لمعالجة الملاحظات الواردة وضمان ديمومة الحركة المرورية على الطرق الرئيسية والقروية.

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والالتزام التام بشروط السلامة العامة حفاظًا على أرواحهم.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التردد في التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الرقم الموحد (106) من أي هاتف خلوي أو أرضي، أو عبر الرقم (06/5850111)، كما يمكن التواصل عبر تطبيق “واتساب” على الرقم (0780377223)، بالإضافة إلى تقديم البلاغات مباشرة إلى غرف الطوارئ في المحافظات على الأرقام المخصصة لكل محافظة: العاصمة (0780377291)، إربد (0780377276)، البلقاء (0780377413)، الكرك (0780377242).