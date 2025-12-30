وزارة الأشغال : لا يمكننا الوقوف في وجه الطبيعة

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، عمر محارمة، إن ارتفاع منسوب المياه نتيجة الهطولات المطرية يُعد أمرًا طبيعيًا، مشيرًا إلى أن المملكة شهدت في أعوام سابقة حالات مشابهة من السيول التي طالت مختلف المناطق.

وأوضح ، أن كميات الأمطار التي هطلت منذ يوم السبت وحتى مساء الاثنين كانت مرتفعة، لافتًا إلى أن محافظة الكرك كانت الأكثر تأثرًا، إذ بلغت نسبة الهطول فيها نحو 25% من معدلها المطري الموسمي، أي أن ما يعادل ربع كميات الأمطار السنوية نزلت خلال 48 ساعة فقط.

وبيّنَ أن المشكلة تبرز عندما تكون الأمطار غزيرة وفي فترة زمنية قصيرة، حيث يضغط ذلك على قدرة المجاري الطبيعية على استيعاب المياه ويؤدي إلى تدفقها من خارج مساراتها الطبيعية وحدوث انجرافات على الطرق.

وأضاف أن شدة الهطل المطري تسببت بجريان المياه من مختلف المناطق، ما أدى إلى انجرافات للأتربة والحجارة على عدد من الطرق.

وأكد أن آليات وفرق وزارة الأشغال كانت على جاهزية كاملة وتدخلت بشكل فوري لمعالجة الأضرار أولًا بأول، موضحًا أن اختصاص الوزارة يقتصر على الطرق الخارجية، فيما تقع مسؤولية الطرق داخل المدن ضمن اختصاص البلديات.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أي إغلاقات ضمن اختصاص الوزارة، باستثناء إغلاق طريق وادي عربة قرب منطقة غور النميرة، نتيجة سيل عارم تدفق من المناطق الجبلية باتجاه الأغوار بعرض تجاوز 200 متر، ما أدى إلى انحرافه عن مساره الطبيعي وانجراف أجزاء من الطريق.

وأوضح أن ما سجل في مناطق البؤر الساخنة لم يكن انهيارات إنما انجرافات للأتربة والحجارة، نتيجة تدفق المياه من أعالي الجبال نحو الشوارع، مؤكدًا أن الإغلاقات التي حدثت كانت جزئية ومؤقتة.

ولفت إلى أن الوزارة لا يمكنها الوقوف في وجه الطبيعة، إلا أنها تتحمل مسؤولية التعامل مع آثارها، مشددًا على أن فرق الوزارة وآلياتها كانت تعمل على مدار الساعة، كما قدمت الدعم والمساندة للبلديات عند الحاجة، وأن الوضع تحت السيطرة.