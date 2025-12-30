وفاة رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء

وطنا اليوم:توفيت رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة خالدة ضياء -اليوم الثلاثاء- عن عمر ناهز 80 عاما، وفق ما أعلنه حزبها المعارض.

وقال الحزب الوطني المعارض إن خالدة ضياء توفيت بعد صراع طويل مع ‌المرض، كما قال أطباؤها إنها عانت من مشاكل صحية عديدة، من بينها ‌تليف متقدم ‌في الكبد.

وتُعد رئيسة الوزراء السابقة أيقونة سياسية في بنغلاديش، فهي أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد، وثاني امرأة مسلمة تشغل هذا المنصب ديمقراطيا في العالم بعد بينظير بوتو.

وُلدت خالدة عام 1945 في مقاطعة ديناجبور، ولم يكن لها اهتمام مباشر بالسياسة في بداية حياتها، لكن اغتيال زوجها ضياء الرحمن، الرئيس الأسبق للبلاد وأحد القادة البارزين في حركة استقلال بنغلاديش، عام 1981 شكّل نقطة تحول جوهرية في حياتها، دفعتها لخوض غمار السياسة.

تولت قيادة الحزب الوطني البنغالي عام 1984، وقادت نضالا طويلا ضد الحكم العسكري، مما أوصلها إلى رئاسة الحكومة في فترتين (1991-1996 و2001-2006).

اتسمت مسيرتها بالتنافس السياسي الحاد والمرير مع غريمتها التقليدية شيخة حسينة واجد، زعيمة رابطة عوامي، حيث تبادلتا السلطة لعقود في ظل اضطرابات سياسية واحتجاجات شعبية متكررة، مما جعل حياتها السياسية سلسلة من الصعود للحكم والمواجهة مع المعارضة أو السلطات العسكرية.

في السنوات الأخيرة، واجهت خالدة ضياء تحديات قانونية وصحية جسيمة، حيث وُجهت لها تهم بالفساد واستغلال النفوذ أدت إلى سجنها وتحديد إقامتها الجبرية لسنوات طويلة تحت حكم منافستها حسينة واجد.

ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عام 2024 التي أطاحت بحكومة حسينة، صدر أمر رئاسي بالإفراج عن خالدة، لتعود إلى المشهد السياسي في بنغلاديش رغم تدهور حالتها الصحية، بينما يستعد نجلها ووريثها السياسي طارق رحمن للعودة من المنفى لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.