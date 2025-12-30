بنك القاهرة عمان
مواطنون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ في الكرك

30 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:طالب مواطنون في محافظة الكرك جنوبي الأردن، الجهات المختصة بإعلان حالة الطوارئ، في ظل استمرار تأثير المنخفض الجوي الذي تشهده المحافظة منذ عدة أيام، وما ترتب عليه من أضرار في البنية التحتية والممتلكات.
وأكد المواطنون أن غزارة الأمطار أدت إلى انهيار عدد من الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى مناطق مختلفة داخل المحافظة، إضافة إلى انهيارات ترابية تسببت بعزل بعض التجمعات السكنية.
كما ارتفع منسوب المياه في عدد من الشوارع والأحياء السكنية، مما أدى إلى دخول المياه إلى بعض المنازل، وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية خلال الساعات القادمة.
كما وجّه النائب الدكتور ابراهيم الطراونة، رسالة إلى رئيس الوزراء، أشار فيها إلى الأوضاع الصعبة التي تشهدها محافظة الكرك نتيجة المنخفض الجوي الأخير.
وقال النائب الطراونة، إن غزارة الأمطار تسببت في انهيار بعض الطرق الرئيسية والفرعية، وعزل بعض التجمعات السكنية، وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع والأحياء، وصولًا إلى مداهمة بعض المنازل، ما شكّل خطرًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وطالب بإعلان حالة الطوارئ القصوى في المحافظة بشكل فوري، وتوجيه الوزارات والمؤسسات المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة، وتزويد الكرك بالمعدات والآليات اللازمة من جرافات وآليات ثقيلة ومعدات شفط، إضافة إلى كوادر فنية مختصة لضمان فتح الطرق ومعالجة الانهيارات وحماية الأرواح والحد من تفاقم الأضرار.
وشدّد النائب على ضرورة حضور ميداني فاعل على أعلى المستويات، مؤكّدًا أن سلامة المواطنين وأمنهم أولوية لا تقبل التأجيل.


