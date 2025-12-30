تحية للخريسات والحياري؛ وزير الزراعة إذ يُلغي قرار إنهاء خدمات موظفين وإحالتهم إلى “المبكر”

الخبير موسى الصبيحي

هذا من أفضل القرارات وأشجع القرارات وأحكم القرارات وأجمل القرارات وأنزه القرارات وأسعد القرارات وأعدل القرارات الرسمية، أن يتخذ وزير الزراعة صائب خريسات وأمين عام الوزارة محمد حياري قرارهما بإلغاء قرار سابق لهما بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة ممن انطبق عليهم قرار إكمال (360) اشتراكاً بالضمان لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، التزاماً واسترشاداً وامتثالاً حكيماً لقرار رئيس الوزراء جعفر حسان بإلغاء قرار حكومة سابقة بإلزامية إنهاء خدمات الموظف المستكمل لعدد الاشتراكات المذكور، بالرغم من أن قرار الرئيس لا يطبق بأثر رجعي، وإنما اعتباراً من مطلع العام 2026، إلا أن قرار الوزير والأمين اتسم بالحصافة والعدالة لأبعد الحدود، ما ينمّ عن شعور عالٍ بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ورجاحة الرأي ونزاهة الفكر الممزوجة باستشعار واستدعاء روح القانون والعدالة.

أحيي الوزير الخريسات والأمين الحياري على قرارهما الرزين الأمين العادل وأتمنى أن يحتذي حذوهما المسؤولون الآخرون، وأخص بالذكر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى. فقد كفى ما كان ومضى زمان الظلم والخذلان.