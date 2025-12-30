بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

تحية للخريسات والحياري؛ وزير الزراعة إذ يُلغي قرار إنهاء خدمات موظفين وإحالتهم إلى “المبكر”

30 ديسمبر 2025
تحية للخريسات والحياري؛ وزير الزراعة إذ يُلغي قرار إنهاء خدمات موظفين وإحالتهم إلى “المبكر”

الخبير موسى الصبيحي

هذا من أفضل القرارات وأشجع القرارات وأحكم القرارات وأجمل القرارات وأنزه القرارات وأسعد القرارات وأعدل القرارات الرسمية، أن يتخذ وزير الزراعة صائب خريسات وأمين عام الوزارة محمد حياري قرارهما بإلغاء قرار سابق لهما بإنهاء خدمات عدد من موظفي الوزارة ممن انطبق عليهم قرار إكمال (360) اشتراكاً بالضمان لإحالتهم إلى التقاعد المبكر، التزاماً واسترشاداً وامتثالاً حكيماً لقرار رئيس الوزراء جعفر حسان بإلغاء قرار حكومة سابقة بإلزامية إنهاء خدمات الموظف المستكمل لعدد الاشتراكات المذكور، بالرغم من أن قرار الرئيس لا يطبق بأثر رجعي، وإنما اعتباراً من مطلع العام 2026، إلا أن قرار الوزير والأمين اتسم بالحصافة والعدالة لأبعد الحدود، ما ينمّ عن شعور عالٍ بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية ورجاحة الرأي ونزاهة الفكر الممزوجة باستشعار واستدعاء روح القانون والعدالة.

أحيي الوزير الخريسات والأمين الحياري على قرارهما الرزين الأمين العادل وأتمنى أن يحتذي حذوهما المسؤولون الآخرون، وأخص بالذكر رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى. فقد كفى ما كان ومضى زمان الظلم والخذلان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025