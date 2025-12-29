بنك القاهرة عمان
تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي الدكتور علي الفقرا، وبالتنسيق مع متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور علي الحيصة ومتصرف لواء مؤاب الدكتور إياد المجالي، تأخير دوام الطلبة والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والخاصة ليوم غد الثلاثاء الموافق 30/12/2025 إلى الساعة العاشرة صباحاً وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية، نظرًا للأحوال الجوية السائدة
على أن يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً ..
كما قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة ، عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الثلاثاء إلى الساعة العاشرة صباحا نظراً للأحوال الجوية السائدة،حفاظا ً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية .
كما تقرر ان يكون دوام موظفي المديرية الساعة التاسعة صباحاً.


