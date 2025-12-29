بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

29 ديسمبر 2025
متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

وطنا اليوم:أعادت أجهزة الطوارئ في لواء الأغوار الشمالية، فتح طريق العدسية- الشونة الشمالية، أمام حركة السير، اليوم الاثنين، بعد إغلاقه إثر ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق.
وقال متصرف اللواء رئيس لجنة الطوارئ، خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ، إن آليات فرق الطوارئ من بلدية معاذ بن جبل والأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة والدفاع المدني، عملت على إزالة الحجارة والطمي الذي تراكم على أجزاء من الطريق وتصريف المياه التي غمرتها.
وأشار إلى أنه جرى التعامل مع انهيارات محدودة للصخور وانجرافات الأتربة بفعل الأمطار الغزيرة على طريق الأغوار الدولي في منطقة المرزة، إضافة تجمعات سكانية في منطقة المدراج ، الى جانب مواصلة فتح الأقنية وعبارات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق الأغوار الشمالية من قبل كوادر البلديات المعنية .
ودعا الكساسبة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حفاظا على السلامة العامة، وإبلاغ غرف الطوارئ في اللواء عن أية مستجدات خلال الظروف الجوية السائدة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025