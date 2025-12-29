متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

وطنا اليوم:أعادت أجهزة الطوارئ في لواء الأغوار الشمالية، فتح طريق العدسية- الشونة الشمالية، أمام حركة السير، اليوم الاثنين، بعد إغلاقه إثر ارتفاع منسوب المياه المتدفقة من الأودية والجبال المحاذية للطريق.

وقال متصرف اللواء رئيس لجنة الطوارئ، خالد الكساسبة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ، إن آليات فرق الطوارئ من بلدية معاذ بن جبل والأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة والدفاع المدني، عملت على إزالة الحجارة والطمي الذي تراكم على أجزاء من الطريق وتصريف المياه التي غمرتها.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع انهيارات محدودة للصخور وانجرافات الأتربة بفعل الأمطار الغزيرة على طريق الأغوار الدولي في منطقة المرزة، إضافة تجمعات سكانية في منطقة المدراج ، الى جانب مواصلة فتح الأقنية وعبارات تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق الأغوار الشمالية من قبل كوادر البلديات المعنية .

ودعا الكساسبة، المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول حفاظا على السلامة العامة، وإبلاغ غرف الطوارئ في اللواء عن أية مستجدات خلال الظروف الجوية السائدة