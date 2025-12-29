بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وطنا اليوم:أعلنت بلدية الهاشمية الجديدة عن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان بسبب غزارة الأمطار.

وقالت البلدية في بيان لها اليوم الاثنين إنها أغلقت الشارع بالتنسيق مع الجهات المعنية في اللواء، موضحة أن الإجراء يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وسير المركبات، نظراً لتدفق كميات كبيرة من المياه في مجرى الوادي.

ودعت المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات الجهات المختصة، وعدم المغامرة بعبور المجاري المائية أثناء هطول الأمطار.