بنك القاهرة عمان
مؤسسة أورنج الأردن وICON تختتمان بنجاح برنامج تسريع نمو للشركات الناشئة

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:اختتمت مؤسسة أورنج الأردن، بالتعاون مع (ICON-Institute)، بنجاح برنامج تسريع نمو للشركات الناشئة في محافظتي الكرك والعقبة، من خلال فعالية لتكريم المشاركين ومنحهم شهادات المشاركة، دعماً لـ 88 شركة ناشئة من مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيزاً لنموها وتطوير نماذج أعمالها.
وقدم البرنامج من خلال مسرّعات الأعمال التابعة لمركز أورنج الرقمي مجموعة شاملة من الخدمات المتخصصة، شملت التدريب المتقدم، الإرشاد، التشبيك، والدعم اللوجستي، بهدف تمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى الموارد والخبرات التي تساهم في نمو أعمالها وتسريع مسيرتها الريادية.
وأكدت مؤسسة أورنج الأردن التزامها بتمكين الرياديين، وتزويدهم بالأدوات والخبرات اللازمة لتطوير مشاريعهم وتحقيق نمو مستدام، مشيرة إلى أن نجاح البرنامج في الكرك والعقبة يؤكد الدور الفاعل لبرامجها في تمكين الابتكار، وتعزيز تنافسية الأعمال، ودفع منظومة ريادة الأعمال في الأردن نحو مرحلة أكثر تقدماً وتأثيراً.
ونُفذ برنامج “تسريع نمو للشركات الناشئة في الكرك والعقبة” من خلال ائتلاف آيكون (ICON-Institute) ومؤسسة أورنج الأردن، ضمن مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل” (E4DE). والذي يُنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU)، ما يؤكد التزام الشركاء بدعم الابتكار وريادة الأعمال.


