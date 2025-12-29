بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025

29 ديسمبر 2025
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025

وطنا اليوم:ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2025 قرابة 380 مليون دينار، لتصل إلى ما قيمته 7.663 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 7.283 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة والمنح الخارجية 7.705 مليون دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، بحسب بيانات وزارة المالية .
في حين سجل إجمالي الإنفاق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، ما قيمته 9.770 مليار دينار بواقع ما قيمته 8.825 مليار دينار نفقات جارية، و944 مليون دينار نفقات رأسمالية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025