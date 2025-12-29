وزارة المياه: قرب فيضان سد وادي شعيب

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري /سلطة وادي الأردن الاثنين، إن سد وادي شعيب سيفيض خلال الساعات القليلة مع قرب امتلاءه ووصوله إلى سعته التخزينية الكاملة البالغة 1.5 مليون متر مكعب.

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين والمزارعين والقاطنين في المناطق الواقعة أسفل السد، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.