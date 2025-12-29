الأرصاد الجوية: اتجاه الهطولات المطرية الغزيرة نحو الجنوب الغربي

وطنا اليوم:أشارت صور رادار الطقس الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى أن الهطولات المطرية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، تؤثر على أجزاء واسعة من محافظة العاصمة ومأدبا، فيما تتجه الهطولات الغزيرة حاليا نحو الجنوب الغربي، حيث تشهد محافظة الكرك أمطارا غزيرة.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تستمر الهطولات ما بين المتوسطة والغزيرة في أجزاء من محافظة البلقاء، وجنوب جرش، ووسط الزرقاء، وجنوب إربد، إضافة إلى هطولات مطرية متوسطة شمال محافظة الطفيلة.

وأكدت إدارة الأرصاد الجوية على استمرار التحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ونشاط سرعة الرياح، وتدني مدى الرؤية الأفقية؛ سواء نتيجة غزارة الهطول في بعض المناطق أو بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.