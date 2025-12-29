بنك القاهرة عمان
بيان صحفي صادر عن شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية – جوبترول

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أكدت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) رصدها خلال الفترة الماضية انتشار إعلانات وحسابات مزيفة تنتحل اسم الشركة وتستخدم العلامة التجارية بطرق غير قانونية بهدف التضليل، ويقوم عليها بعض الأشخاص لتحقيق مكاسب شخصية عبر نشر معلومات أو عروض وهمية لا تمت للشركة بأي صلة.
وأوضحت الشركة أن هذه الممارسات مضللة وتشكل إساءة مباشرة لاسم جوبترول، وتعرض المواطنين لمخاطر مالية أو لاستغلال بياناتهم الشخصية، مؤكدةً أنها غير مسؤولة عن أي تعامل يتم خارج وسائلها الرسمية المعتمدة.
وتؤكد جوبترول التزامها التام بتقديم أعلى مستويات الجودة من خلال محطاتها المنتشرة في المملكة او عبر توصيل مادة الديزل للمنازل والشركات ، مع الالتزام بأفضل الممارسات القياسية في جميع عملياتها التشغيلية لضمان سلامة المنتجات وكفاءة الخدمات، وفق أعلى معايير السلامة المهنية والبيئية في قطاع الطاقة.
وأعربت الشركة عن تقديرها لكافة المواطنين والجهات التي أبدت وعياً وتعاوناً في الإبلاغ عن هذه الحالات، مؤكدةً أن هذا الوعي المجتمعي يسهم بشكل كبير في الحد من انتشار الإعلانات المضللة وحماية المصلحة العامة.
ويُعتبر الرقم الوحيد والمعتمد للتواصل مع جوبترول 065800700، بينما تمثل الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي القنوات المعتمدة للتواصل والمعلومات:
• فيسبوك : @Jppmc
• إنستغرام: @Jopetrol
صرحت جوبترول أنها تتابع هذه القضايا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التزام كامل بحماية سمعة الشركة وضمان حقوق المواطنين والشفافية في كل تعاملاتها.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أهمية اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية، والإبلاغ عن أي تواصل أو إعلانات مشبوهة يتم تداولها باسم جوبترول.


