ارتفاع منسوب المياه وجريان قوي لسيل الزرقاء نتيجة الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:شهد مجرى سيل الزرقاء، الاثنين، جريانا قويا وتدفقا للمياه بمستويات مرتفعة، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، حيث أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شملت مختلف المناطق الشمالية والوسطى إلى تشكل السيول ورفع منسوب المياه في المجاري المائية والأودية.

ورصد ارتفاع ملحوظ في كميات المياه المتدفقة عبر السيل، وهو ما استدعى رفع درجة التأهب لدى الكوادر المعنية في بلديات المناطق المحاذية للمجرى، خوفا من فيضان المياه نحو الطرق القريبة أو المناطق السكنية المنخفضة، خصوصا في ظل استمرار هطول الأمطار التي صنفت بالعالية الفعالية ضمن هذا المنخفض.

وفي سياق الإجراءات الاحترازية، جددت الجهات الأمنية والدفاع المدني تحذيراتهما للمواطنين وسائقي المركبات بضرورة الابتعاد التام عن جوانب السيل وعدم الاقتراب من مجاري المياه، نظرا لقوة التيارات المائية التي قد تشكل خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات، مشددة على منع الاقتراب من ضفاف الأودية بغرض التصوير أو التنزه في مثل هذه الظروف الجوية القاسية.

يذكر أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد يترافق مع رياح شديدة وهطول غزير للأمطار، ما يزيد من تدفق المياه السطحية نحو السيول الرئيسية.

وتعمل فرق الطوارئ في الزرقاء على متابعة النقاط الحرجة على طول مجرى السيل لضمان عدم وجود أي عدم انسدادات في العبارات الصندوقية، بما يضمن انسيابية المياه ويقلل من مخاطر ارتفاع المنسوب عن الحد الآمن.