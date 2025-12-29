بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ارتفاع منسوب المياه وجريان قوي لسيل الزرقاء نتيجة الأمطار الغزيرة

29 ديسمبر 2025
ارتفاع منسوب المياه وجريان قوي لسيل الزرقاء نتيجة الأمطار الغزيرة

وطنا اليوم:شهد مجرى سيل الزرقاء، الاثنين، جريانا قويا وتدفقا للمياه بمستويات مرتفعة، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة، حيث أدت الهطولات المطرية الغزيرة التي شملت مختلف المناطق الشمالية والوسطى إلى تشكل السيول ورفع منسوب المياه في المجاري المائية والأودية.
ورصد ارتفاع ملحوظ في كميات المياه المتدفقة عبر السيل، وهو ما استدعى رفع درجة التأهب لدى الكوادر المعنية في بلديات المناطق المحاذية للمجرى، خوفا من فيضان المياه نحو الطرق القريبة أو المناطق السكنية المنخفضة، خصوصا في ظل استمرار هطول الأمطار التي صنفت بالعالية الفعالية ضمن هذا المنخفض.
وفي سياق الإجراءات الاحترازية، جددت الجهات الأمنية والدفاع المدني تحذيراتهما للمواطنين وسائقي المركبات بضرورة الابتعاد التام عن جوانب السيل وعدم الاقتراب من مجاري المياه، نظرا لقوة التيارات المائية التي قد تشكل خطرا حقيقيا على الأرواح والممتلكات، مشددة على منع الاقتراب من ضفاف الأودية بغرض التصوير أو التنزه في مثل هذه الظروف الجوية القاسية.
يذكر أن المنخفض الجوي الذي يؤثر على البلاد يترافق مع رياح شديدة وهطول غزير للأمطار، ما يزيد من تدفق المياه السطحية نحو السيول الرئيسية.
وتعمل فرق الطوارئ في الزرقاء على متابعة النقاط الحرجة على طول مجرى السيل لضمان عدم وجود أي عدم انسدادات في العبارات الصندوقية، بما يضمن انسيابية المياه ويقلل من مخاطر ارتفاع المنسوب عن الحد الآمن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025