الصناعة والتجارة تعلن تزويد المطاحن بكميات إضافية من القمح

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخاذها الإجراءات اللازمة المعتادة لإدامة عمل المخابز واستمرار عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وبموجب تلك الإجراءات فقد تم تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتامين احتياجات المخابز من مادة الطحين.

وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتس: 065629045 / 065661176 – تطبيق الواتس اب 0797527832.