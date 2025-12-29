بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الصناعة والتجارة تعلن تزويد المطاحن بكميات إضافية من القمح

29 ديسمبر 2025
الصناعة والتجارة تعلن تزويد المطاحن بكميات إضافية من القمح

وطنا اليوم:أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اتخاذها الإجراءات اللازمة المعتادة لإدامة عمل المخابز واستمرار عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة انتظام عمل محطات المحروقات وتوزيع الغاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وبموجب تلك الإجراءات فقد تم تزويد المطاحن بكميات إضافية من مادة القمح لتامين احتياجات المخابز من مادة الطحين.
وتستقبل الوزارة شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسواق من خلال أرقام الهواتف وتطبيق الواتس: 065629045 / 065661176 – تطبيق الواتس اب 0797527832.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:30

نداء استغاثة من عراق الكرك: بلدة منكوبة تبحث عن إنصاف

19:29

وفاة طفلين شقيقين غرقاً داخل بركة زراعية في اربد

19:26

لجنة تراث مدينة عمان تنفذ زيارة ميدانية لمتابعة مشاريع تطوير جبل القلعة الأثري

19:24

أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح يوم غد

19:21

أبرز إنجازات وزارة الصحة خلال عام 2025

19:17

Orange Foundation & ICON Successfully Conclude the Startup Growth Acceleration Program

19:12

مديرية الأمن العام تستعرض حصيلة الجهد الأمني خلال عام 2025

19:04

محافظ جرش يدعو لاتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدينة الأثرية من السيول

17:53

وزير الإدارة المحلية يحذّر من تشكّل السيول ويوجّه البلديات بالنزول الفوري إلى الميدان

17:05

مدير أشغال الكرك خارج المشهد… غياب المتابعة يثير تساؤلات المواطنين

16:32

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية

16:30

سامر المفلح مديرا لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

وفيات
وفيات الأربعاء 31 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 30 – 12 – 2025وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025