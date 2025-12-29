بنك القاهرة عمان
كتائب القسام تعلن عن خطاب مرتقب لها عصر الإثنين

29 ديسمبر 2025
كتائب القسام تعلن عن خطاب مرتقب لها عصر الإثنين

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن صدور خطاب مرتقب لها الإثنين وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مدينة غزة؛ حيث تتجه الأنظار نحو ما سيحمله هذا الظهور من رسائل ميدانية أو سياسية في ظل التطورات الراهنة.
ويأتي هذا الإعلان المقتضب الذي نشرته المنصات الرسمية للكتائب ليثير حالة من الترقب الواسع بين المراقبين للشأن الفلسطيني والدولي، خصوصا وأن خطابات القسام غالبا ما تتضمن كشفا عن عمليات عسكرية نوعية، أو تقديما لمواقف حاسمة تتعلق بمسار المواجهة الميدانية ومستجدات التفاوض أو ملف الأسرى.
ويثير هذا الإعلان موجة من التساؤلات والتكهنات حول الشخصية التي ستلقي هذا الخطاب، وما إذا كان الظهور سيكون للناطق العسكري “أبو عبيدة”، الذي غاب عن المشهد الإعلامي منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتأتي هذه التكهنات في وقت حساس، خصوصا بعد أن ادعى الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اغتياله، وهي المعلومة التي لم تؤكدها كتائب القسام أو تنفها بشكل رسمي حتى اللحظة، مما يجعل من ظهوره المرتقب ــ إن حدث ــ ردا ميدانيا وإعلاميا قويا يفند رواية الاحتلال.


