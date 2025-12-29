البريد الأردني في 2025 …. تعزيز التحول الرقمي ودعم التجارة الإلكترونية

وطنا اليوم:اعتمدت شركة البريد الأردني خلال عام 2025 استراتيجية تهدف إلى الوصول بالشركة إلى وضع خالٍ من الديون خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب تحقيق نتائج مالية إيجابية دون تسجيل عجز، وتحقيق أرباح، وتسديد المديونية، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي.

واستعرضت مدير عام شركة البريد الأردني هنادي الطيب، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أبرز المشاريع والاتفاقيات التي أنجزتها الشركة خلال عام 2025، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تجسيدًا للرؤية الملكية السامية، وانسجامًا مع رؤية التحديث الشامل، والتي شملت إنشاء مركز جمركي للتجارة الإلكترونية والنقل السريع، إلى جانب إطلاق مشروع أكاديمية البريد الأردني الدولية للتدريب في مجالات التجارة الإلكترونية واللوجستيات.

وأشارت إلى أهم إنجازات عام 2025، التي تضمنت المشاركة في فعاليات مبادرة “رياديو البريد” في جامعة الطفيلة التقنية، وملتقى شركة فيزا العالمية، ومعرض “سمارتك الأردن 2025″، إضافة إلى المشاركة في أعمال الورشة الإقليمية الرابعة لمشروع الجاهزية التشغيلية للتجارة الإلكترونية في دولة قطر.

كما شملت الإنجازات المشاركة في ورشة توعوية حول مخاطر آفة المخدرات وأساليب التعرف عليها وطرق كشفها وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع استهدفت موظفي مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، فضلاً عن المشاركة في ملتقى عمّان لريادة الأعمال الزراعية.

كما طرحت الشركة طوابع تذكارية بعنوان “قديسو الأردن”، وبطاقة بريدية تذكارية بمناسبة يوم البريد العالمي، وشاركت في بازار إقليم الجنوب في مدينة العقبة، وفعالية “فرصة ثانية صُنع بعزيمة” لمنتجات مراكز الإصلاح والتأهيل.

ونظّمت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان، إلى جانب المشاركة في مهرجان العنب في الفحيص، وطرح طوابع تذكارية بعنوان “موشح معرض عمّان الدولي للكتاب”، كما شاركت الشركة في منتدى التعاون الرقمي والتنمية، ومعرض نادي الرواد لهواة جمع الطوابع في القاهرة.

وأضافت الطيب أن الإنجازات شملت أيضًا إطلاق البريد المتنقل عبر حافلة متنقلة لتقديم خدمات بريدية ومالية متنوعة من خلال محطات مختلفة، بهدف الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، وتشمل هذه الخدمات: الخدمات البريدية والمالية، والبلاغات الشرعية والنظامية، وبلاغات إزالة الشيوع، والحوالات المالية، وخدمة إصدار بطاقات البريد الأردني متعددة العملات.

كما جرى تكريم دائرة الجمارك الأردنية لشركة البريد بمناسبة يوم الجمارك العالمي، وشارك البريد الأردني في ورشة عمل حول نظم المحاسبة الدولية للأجور في القاهرة، إلى جانب إطلاق حملة الجوائز النقدية للفائزين من حملة بطاقة البريد الأردني من منتفعي المعونة الوطنية.

وشملت الإنجازات أيضًا منح الشباب قروضًا ميسّرة لشراء سيارات لتوزيع البعائث البريدية، وإطلاق منصة تشغيل مندوبي التوزيع عبر موقع البريد الأردني بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، حيث تم تمويل المشروع بقيمة مليون دينار، مع السعي للحصول على مليون دينار إضافي لدعم وتشغيل الشباب.

كما حصل البريد الأردني على جائزة خدمة العملاء في تعاونية البريد السريع التابعة لاتحاد البريد العالمي، وأقام معرض البرق والبريد والهاتف بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي، فضلًا عن تكريمه من قبل مؤسسة إعمار لواء الجيزة.

وطرح البريد الأردني إصدارًا جديدًا من الطوابع التذكارية بعنوان “السنة الدولية للتعاونيات 2025″، وافتتح معرض الطوابع البريدية الأردنية – الأذربيجانية الأول، إلى جانب إقامة معرض طوابع البريد العربي 2025 في عمّان، بمشاركة هيئات بريدية عربية وهواة جمع الطوابع.

وأوضحت الطيب أنه ضمن محور تطوير الخدمات اللوجستية، وبما يخص أهمية الصناديق البريدية في مشروع العنونة الوطنية، تم التركيز على الصناديق البريدية المنزلية (مكان الإقامة)، إضافة إلى إطلاق التطبيق الذكي للبريد الأردني “ماي جو بوكس” وتطبيق “بريد كاش” لدعم أتمتة الخدمات البريدية والمالية، وطرح إصدار جديد من الطوابع التذكارية بعنوان “المجتمع المحلي في الأردن”، والمشاركة في معرض “إبداعات أردنية في عهد الهاشميين” احتفالًا بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

وأضافت أنه تم إطلاق منصة “بريد جو” لدعم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال توفير خدمات لوجستية متقدمة تشمل التوصيل الفوري والدفع عند الاستلام، وطرح بطاقات بريدية تذكارية (بوست كارد) ومطويات بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، والمشاركة في اجتماعات الاتحاد البريدي الأورومتوسطي في المغرب.

ولفتت إلى تكريم البريد الأردني من كلية عمّان الجامعية لمشاركته الفاعلة والريادية في اليوم العلمي الذي أُقيم في رحاب الكلية، كما شارك البريد الأردني في ورشة العمل التدريبية التي نظمها الاتحاد البريدي العالمي في المغرب حول البيانات الإلكترونية المسبقة ونظام الإقرارات الجمركية في النظام البريدي الدولي للمنطقة العربية.

وشملت الإنجازات كذلك المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية والحصول على جائزة الإبداع في التحول الرقمي للخدمات البريدية لدعم المشاريع المنزلية الناشئة، والمشاركة في معرض جدة للطوابع والعملات 2025.

وأشارت الطيب إلى أن عدد البعائث الواردة إلى المملكة عبر مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع، منذ بداية أيلول 2024 وحتى نهاية آب من العام الحالي، بلغ نحو 2780000 بعيثة.

وذكرت أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها، والتي تضمنت: اتفاقية منحة تمويلية بين البريد الأردني وشركة “دي إتش إل إكسبرس” لتدريب 100 شاب وشابة، واتفاقية مع وزارة الشباب لتمكين الشباب في مجال التجارة الإلكترونية، وأخرى مع وزارة الخارجية لتقديم الخدمات القنصلية خارج المملكة، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “إكس 7” لتعزيز التعاون في مجالي التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية.

كما شملت الاتفاقيات شراكات مع جهات داعمة للعمل المجتمعي وتمكين الشباب والسيدات وريادة الأعمال، بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، لتدريب الشباب على إنشاء مواقع إلكترونية للتسويق، وبالتعاون مع وزارتي الشباب والاقتصاد الرقمي.

وأضافت أنه تم توقيع اتفاقية مع وزارة العمل لتشغيل 400 أردني، إلى جانب اتفاقيات تعاون مع شركة “أشيائي” للخدمات اللوجستية، وشركة الإمبراطورية لخدمات التوزيع “اللوتو”، والمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا.

وأشارت إلى توقيع اتفاقية استراتيجية مع بنك صفوة الإسلامي لتعزيز الخدمات المالية، واتفاقية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتدريب 150 شابًا وشابة ضمن برنامج التدريب في مكان العمل، إضافة إلى اتفاقية تعاون مع الشركة الذهبية للخدمات الرقمية لتقديم خدمات متخصصة تستهدف طلبة المدارس والجامعات.

كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع بريد قطر خلال المنتدى الثاني للقادة البريديين في المنطقة العربية لعام 2025، بهدف تعزيز الابتكار والتعاون في الخدمات البريدية واللوجستية والتخليص الجمركي.

كما أن البريد الاردني وبحسب التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة خلال العام 2025 قد تم تصنيفه من أبرز الشركات المملوكة للحكومة تحقيقا للأرباح كما في 31/12/2024 حيث حقق ارباحا بقيمة 2,647,223 مليون دينار.