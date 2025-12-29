بنك القاهرة عمان
صناعة عمّان تنفّذ برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:نفذّت غرفة صناعة عمّان برنامجا تدريبيا متخصصا في مجال حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ضمن إطار مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) ومركز إتقان المستقبل للثورة الصناعية الرابعة InJo4.0))، وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضمن إطار تنفيذ خطة السياسة الصناعية.

ويأتي تنظيم البرنامج التدريبي بهدف تمكين الكوادر الهندسية والفنية للشركات الصناعية الأردنية من اكتساب المهارات التقنية المتخصصة اللازمة للاستفادة من مختلف تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وبما يساهم في التحول الرقمي، تحسين الإنتاجية، رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتخفيض الكلف، كما وياتي البرنامج مكملا لبرنامج خدمات استشارية تم اطلاقه من خلال مشروع “تمكين” لتقديم المساعدة الفنية للشركات الصناعية من خلال تقييم الجاهزية واعداد الخطط التنفيذية اللازمة لتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وتضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة الماضية تنفيذ (10) دورات تدريبية متخصصة في مجالات حلول وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من أبرزها: أنظمة المصنع الذكي وأنظمة التحكم المنطقي المبرمج (PLC) ، إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)، الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصناعية، أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، الروبوتات الصناعية، الأمن السيبراني للأنظمة الصناعية، الواقع المعزز (AR) في البيئة الصناعية، ولقد شارك في هذه الدورات التدريبية نحو (180) متدربًا من المهندسين والفنيين العاملين لدى الشركات الصناعية بالإضافة الى موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات وحديثي التخرج من التخصصات الهندسية والتقنية، حيث تم تصميم الدورات التدريبية لتجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي باستخدام أدوات وأنظمة صناعية حديثة تحاكي بيئة العمل الحقيقية في المصانع في حين انه سوف يتم خلال الفترة القادمة تنظيم مزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لاستكمال تدريب (280) متدربا.

وساهم البرنامج في تحقيق عدد من النتائج الهامة التي يذكر من أبرزها: رفع مستوى المعرفة والوعي التطبيقي لدى المتدربين بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تعزيز القدرات على تحليل العمليات الصناعية وتحديد فرص التحسين والتحول الرقمي بالاضافة الى دعم الشركات الصناعية في بناء كوادر مؤهلة للمشاركة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي.

يذكر أن مشروع “تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة” يأتي ضمن إطار الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وذلك من خلال دعم التحول الرقمي للصناعة، إيجاد فرص عمل نوعية وبناء قطاع صناعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.


