البيطار: زين مستمرة بدورها الريادي الوطني وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم الأفضل للأردن والأردنيين

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار، مواصلة شركة زين أداء دورها كـ شركة وطنية تساهم في تعزيز وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وأكثرها تطوراً، والمساهمة في تنمية مختلف القطاعات عبر برامج إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وأعرب البيطار عن فخر أسرة زين بالإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، والتي تمثلّت برصيد وافر من الجوائز والشهادات المرموقة التي حصدتها الشركة بالتزامن مع احتفالها بعيدها الـ30 منذ تأسيسها في العام 1995 كأول مُشغّل اتصالات خلوية في المملكة، الأمر الذي يعد بمثابة تقدير وتتويج لكل فرد من أفراد عائلة زين.

وبيّن أن الجوائز التي حصلت عليها الشركة تنوّعت ما بين جوائز تُعنى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجائزة التميّز التكنولوجي في الشرق الأوسط التي حصلت عليها الشركة عن مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (The Bunker) ، وجائزة أفضل مبادرة للتحوّل الرقمي في قطاع الاتصالات 2025 من Global Economics Awards، وجائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس (5G)، بالإضافة إلى جوائز في مجال إدارة الاستدامة، كجائزة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية العربية 2025 التي تُوّجت بها زين الأردن عن فئة الشركات الكبرى، وشهادة المباني الخضراء (EDGE) التي منحتها اياها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي وبالتعاون مع ((GBCI لتصبح شركة زين الأردن أول شركة اتصالات في المملكة تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق، مضيفاً بأن بيئة العمل في زين الأردن التي عُرفت بتميّزها على صعيد بيئات العمل في كبرى الشركات والمؤسسات كانت جزءاً من إنجازات العام 2025، حيث حصلت الشركة على شهادة أفضل بيئة عمل 2025، بالإضافة إلى جائزة “بيئة العمل الشاملة للمرأة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women).

وأكد البيطار مواصلة شركة زين رسالتها في مجال دعم قطاعات الصحة والتعليم والشباب ودعم المجتمع، مبيّناً أن إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية وثقافة الشركة، حيث ان القطاع الصحي هو أحد القطاعات الأساسية التي تدعمها الشركة بشكل مستمر، وأبرز مبادراتها النوعية في هذا المجال هي عيادة زين المجانية المتنقلة، التي استفاد من خدماتها الصحية حتى اليوم أكثر من 259 ألف شخص في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث كان لها حضور لافت هذا العام من خلال زياراتها الدورية للقرى والمناطق النائية، إضافة إلى مبادراتها الأخرى كتعاونها مع الجامعة الأردنية والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في تنظيم حملات الرعاية الصحية والتوعوية والفحص الطبي، فيما شاركت العيادة أيضاً بحملة لفحص النظر في الأغوار الوسطى بالتعاون مع مؤسسة الأميرة عالية، وقدَّمت خدماتها لأكثر من ألف شخص ضمن هذه الحملة، مؤكداً استمرار برامج ومبادرات الشركة المختلفة في قطاع الصحة وشراكاتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات وفي مقدمتها مؤسسة الحسين للسرطان التي صنّفت شركة زين منذ سنوات كمتبرّع متميّز.

وضمن دعمها المتواصل لقطاع التعليم وتمكين الشباب، بيّن البيطار بأن أكثر من 2150 شاباً وشابّة استفادوا من الدورات التدريبية المجانية في مراكز زين الـ 6 للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية، وتقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، و559 طالبة استفادت من برنامج “المرأة في التكنولوجيا” في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضات والهندسة STEM))، كما وصل عدد المستفيدين من دعم زين المستمر لمؤسسة الآمال للتدريب إلى 4,936 شاب وشابة، فيما استفاد أكثر من 170 شابّة وشاب من دعم الشركة وتعاونها المستمر مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.

وأضاف بأن شركة زين قامت بإعادة تأهيل وترميم 7 مدارس بالتعاون مع مؤسسة “لوياك”، كما جدّدت دعمها للمؤسسة عبر إطلاق برنامج التدريب العملي “مستقبلك زين” لتوفير فرص تدريب للطلاب وحديثي التخرج، إضافة إلى الدعم المستمر لخط الأسرة والطفل 110 الذي يوفّر استشارات مجانية، ودعم الشركة اللاجئين عبر مبادرة “الاتصال من أجل اللاجئين” لضمان وصولهم إلى الإنترنت كأداة تعليمية واجتماعية، فيما واصلت الشركة التزامها بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة عبر إعادة إطلاق خط “البسمة” المخصص للصم، وتوفير الترجمة الفورية بلغة الإشارة عبر الأجهزة اللوحية بالتعاون مع الملكية الأردنية في مكاتبها.

وحول مجال الاستدامة البيئية والمحافظة على البيئة، جدّد البيطار التأكيد على التزام الشركة تجاه البيئة عبر برامجها ومبادراتها المستدامة، التي تهدف من خلالها إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ والتصحر، وزيادة الغطاء الأخضر في المملكة، مبيّناً بأنه قد تم زراعة أكثر من 18,800 شجرة حرجية ومثمرة من قبل شركة زين بالشراكة مع عدة جهات بيئية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافةً إلى دَعَم 58 مزارعاً للمحافظة على البيئة والمساهمة في ضمان دخل مستدام لهم ولعائلاتهم، كما أشار إلى الشراكة المستمرة مع مؤسسة الأميرة عالية لدعم محمية المأوى للطبيعة والبرّية.

وأشار إلى مبادرة الشركة بإطلاق نظام التوثيق الإلكتروني الذاتي للخطوط، مشيراً إلى أن الشركة ساهمت بتقليل استخدام الورق واستطاعت توفير أكثر من 2.5 مليون ورقة سنوياً والمحافظة على 312 شجرة، وساهمت بخَفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 170,000 كغم مع توفير أكثر من 2.5 مليون لتر من المياه، مضيفاً بأن شركة زين أيضاً واصلت دعمها وللعام الـ 18 على التوالي لمشروع مراقبة نوعية المياه في 13 محطة، كما نفّذت في العقبة 5 حملات لتنظيف جوف البحر الأحمر بالتعاون مع Project Sea.

وعن دور منصة زين للإبداع (ZINC) التي تُعد إحدى أبرز الجهات الحاضنة والداعمة للشباب الأردني والمبدعين والمبتكرين والشركات الناشئة الأردنية، أوضح البيطار بأن شركة زين واصَلت دعمها لريادة الأعمال والشركات الناشئة والشباب الريادي المبدع في الأردن عبر منصتها للإبداع ( ZINC)، مبيّناً أن هذا العام شهِد إطلاق النسخة النهائية من تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن للأعوام (2018–2024)، وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة ZINC.JO التي استفاد منها آلاف المستخدمين، إضافة إلى إطلاق نسخة برنامج “زين المبادرة” لدعم الأفكار الريادية والشركات الناشئة، بدعم إجمالي بَلَغ 75 ألف دينار واحتضان كامل لمدة عام للأفكار والشركات الناشئة التي تم اختيارها ضمن البرنامج، وإطلاق النسخة التالية من البرنامج بدعم يصل إلى 100 ألف دينار، فيما تم تقديم الرعاية للعديد من الفعاليات وورش العمل في مجال ريادة الأعمال ومنها هاكاثون جامعة مؤتة لريادة الأعمال وبرامج تنمية المهارات في الأمن السيبراني بالشراكة مع Cyber Shield.

ووصل عدد فعاليات المنصة في فروعها الـ8 لأكثر من 6 آلاف فعالية وما يقارب 400 ألف مستفيد من المنصة، كما وصل عدد الشركات الناشئة اللي احتضنتها المنصة إلى 253 شركة أردنية ناشئة، وعدد الشركاء الاستراتيجيين للمنصة إلى 150 شريكاً استراتيجياً.

وأضاف بأن الشركة استمرت بدعم قطاع التصميم في الأردن والمواهب الإبداعية الأردنية في مجال التصميم عبر برنامج ” ديزاين سبيس”، الذي يحتضن اليوم 72 مصمماً محلياً عرضوا أعمالهم في معارض وبازارات مختلفة على مدار العام، فيما استمر دعم الشركة للمحتوى المسموع عبر بودكاست “قعدة تِك” لنشر المعرفة التقنية والريادية بين الشباب، بالإضافة إلى إطلاق بودكاست “مش موضوعنا” الذي تم تسجيل حلقاته في استوديو زين، والذي يتناول مجموعة من المواضيع بقالب كوميدي ويقدّمه نخبة من صناع المحتوى الأردنيين.

وبيّن البيطار أن شركة زين واصلت دعمها للرياضة والرياضيين الأردنيين للمساهمة في رفع اسم الأردن في مختلف الاستحقاقات، وحرصها على دعم العديد من الرياضات، مبيّناً بأنه وخلال العام 2025 قدّمت الشركة رعايتها للاتحاد الأردني لكرة السلة لتصبح راعي الاتصالات الحصري للاتحاد، واستمرت في شراكتها الممتدة مع الأردنية لرياضة السيارات التي ترعى من خلالها مختلف السباقات والراليات والفعاليات التي تنظمها في رياضة السيارات، كما قدّمت أيضاً رعايتها للنسخة الثامنة من رالي “جوردان رايدرز” بهدف دعم السياحة في المثلث الذهبي، إلى جانب دعم مسيرة مالكي دراجات هارلي، بالإضافة إلى شراكتها المستمرة مع الجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan للتشجيع على اتباع نظام حياة صحي وتشجيع ممارسة الرياضة لجميع الأعمار، فيما واصلت الشركة رعاية دوري الصغار في كرة القدم وكرة السلة بعدد من المدارس، بالإضافة إلى تنظيم ورعاية بطولات في رياضة البادل التي تكتسب شعبية وإقبال متزايد من مختلف الفئات العمرية.

وجدّد البيطار التأكيد على دعم الرياضات الفردية، مُعرباً عن فخر شركة زين واعتزازها بأبطالها من لاعبي الرياضات الفردية الذين يواصلون تحقيق الإنجازات ورفع علم الأردن على منصات التتويج في كافة المحافل، مشيراً إلى مواصلة شركة زين دعم عدد من اللاعبين البارالمبيين ممن ترعى مسيرتهم الرياضية.

وحول قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية، أشار البيطار إلى أنه أحد القطاعات الواعدة التي تشهد ثورة كبيرة وتطوّراً مستمراً، مبيّناً أن شركة زين تنبّهت مبكراً لهذا القطاع وكانت من أوائل الجهات في المملكة التي تدعم هذا القطاع عبر مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، وأوضح بأن المركز استمر بدوره في هذا المجال من خلال دعم المواهب الأردنية والمساهمة في تطوير القطاع، ونظَّم عدداً من البطولات والفعاليات التي كان أبرزها بطولة الجامعات الأردنية التي حظيت بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من طلبة الجامعات، بالإضافة إلى البطولات الإقليمية مثل بطولة زين إيسبورتس لاتحاد غرب آسيا بمشاركة 10 دول، والمشاركة في رعاية العديد من البطولات، فيما حظيت بطولات وفعاليات مركز زين بأكثر من 12 مليون مشاهدة على مختلف المنصات.

وأضاف البيطار بأن المركز مستمر بدعم هذا القطاع الواعد، حيث تم تجديد الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى إنشاء مركز للألعاب الإلكترونية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف دمج الرياضات الإلكترونية في التعليم وبناء المهارات الرقمية، للمساهمة في تعزيز وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للرياضات الإلكترونية والابتكار الرقمي.

وعن حضور زين اللافت وتواجدها في مختلف الفعاليات وأهم الأحداث التي تحتضنها المملكة، والمناسبات الوطنية التي اعتاد الأردنيون على احتفالات زين المميزة بها؛ أكد البيطار حرص شركة زين على أن تكون حاضرة في أبرز وأهم الفعاليات التي تقام في المملكة، مشيراً إلى مواصلة الشركة حضورها ورعايتها للفعاليات الوطنية والرياضية والثقافية والمجتمعية والسياحية وغيرها، وأكد بأن الفعاليات الوطنية هي الأبرز والأقرب إلى قلوب الأردنيين جميعاً، الذين عُرفوا بحبهم لوطنهم وعشقهم لقيادته الهاشمية، مضيفاً بأن المناسبات الوطنية هي أيام من أيام الوطن التي نجدّد فيها مشاعر الحب والفخر والاعتزاز بهذا الوطن وقيادته الحكيمة وبكل مُنجَز ضمن مسيرة البناء لأردن العز، حيث أن الحدث الأبرز الذي اعتادت الشركة على الاحتفاء به مع نشامى ونشميات هذا الوطن هو عيد استقلال مملكتنا الحبيبة، وقد أقامت زين كما في كل عام حفلاً ضخماً يليق بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع، واحتفلت الشركة مع عشرات الآلاف من الحضور بهذا اليوم الوطني المميز في حدائق الملك عبدالله الثاني بالمقابلين، كما حرصت الشركة على الاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وهي المناسبة العزيزة التي تحتفل بها سنوياً بمسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من مقر شركة زين لتجوب شوارع عمّان تعبيراً عن الحُب والفخر بجلالة الملك، إضافةً إلى احتفال زين بيوم العلم الأردني من خلال إطلاق علم ضخم في سماء عمّان.

وبالحديث عن الفعاليات والرعايات أكد البيطار مواصلة شركة زين رعاية ودعم أبرز الفعاليات والمؤتمرات خلال العام 2025، لا سيما الفعاليات التقنية خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، التي بدورها تُبرِز وتسلّط الضوء على مكانة المملكة كمركز إقليمي للتكنولوجيا، وكان أبرزها مؤتمر ومعرض التقدّم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025) الذي انعقد تحت رعاية سمو ولي العهد، ومهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025، ومؤتمر العقبة الدولي للتأمين، ومؤتمر ومعرض الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية “ JIFEX 2025” الذي انعقد مؤخراً في مدينة العقبة، مضيفاً بأن الشركة جددت شراكتها الاستراتيجية المُمتدة مع مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC)) ضمن تعاونها المستمر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، لرعاية النسخة 14 من مسابقة المُحارب السنوية الدولية، التي انطلقت فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC) بمشاركة دولية واسعة، إضافةً إلى تجديد الشراكة الاستراتيجية مع أمانة عمان الكبرى، والتي ترعى زين بموجبها فعاليات وأنشطة أمانة عمان وأبرزها مهرجان صيف عمان.

وختم البيطار حديثه بالتأكيد على أن شركة زين الأردن اليوم وقد أتمّت 3 عقود من العمل والإنجاز لخدمة الأردن والأردنيين، ستستمر بأداء دورها الوطني ووعدها المتجدّد للأردن والأردنيين دائمًا بالمزيد من التطوير والتحديث وخدمة المجتمع وتقديم الأفضل.