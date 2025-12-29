لأول مرة..تعيين عربي مسلم قائداً لكتيبة في حرس الحدود الإسرائيلي

وطنا اليوم:أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية تعيين ياسر هدايا أسدي، قائداً لكتيبة في حرس الحدود، ليصبح العربي والمسلم الأول الذي يتولى قيادة كتيبة في هذا السلك الأمني.

ووقال موقع “يديعوت أحرونوت”، إن أسدي، 52 عاماً، هو القائد العربي المسلم الوحيد بين 107 خريجين، وعُين قائداً لكتيبة “أدوميم”، بحرس الحدود العاملة في محيط القدس، حسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ووفق الصحيفة عمل أسدي طويلاً في الضفة الغربية وعلى خط التماس في منطقة القدس.

ونقلت الصحيفة عنه تأكيد أن مهمته الأساسية ستركز على منع التسلل غير القانوني، وضمان أمن السكان في القدس، والضفة الغربية.وقال أسدي عن تعيينه إنه “تحقيق لحلم شخصي ومحطة مفصلية”، معتبراً أن وصوله إلى هذا المنصب رسالةً للشباب العربي في إسرائيل مفادها أن الفرص متاحة لمن يختار المساهمة في المجتمع. وأضاف أن كسر “سقف الزجاج” ممكن بالإيمان بالقدرات الشخصية والعمل المتواصل.

وأشار إلى أن شقيقه، الرقيب أول حسن هدايا أسدي، الذي قتل خلال خدمته في حرس الحدود في 1983، كان مصدراً إلهاماً رئيسياً لمسيرته المهنية. كما أوضح أن اثنين من أبنائه الثلاثة يخدمان في مصلحة السجون الإسرائيلية