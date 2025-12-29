التربية تؤمن بيئة امتحانية دافئة للطلبة

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم توفر وسائل التدفئة المختلفة داخل قاعات الامتحانات لطلبة الثانوية العامة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة محمود الحياصات إن الوزارة أكدت على القائمين على الامتحان بضرورة إدخال الطلبة إلى قاعات الامتحان فور وصولهم وعدم تجمعهم في الساحات الخارجية بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وبين أن هذا الإجراء يأتي لغايات توفير البيئة الامتحانية الملائمة وتوفير الأجواء النفسية الملائمة للتقدم للامتحان بكل سهولة ويسر.

وأشار حياصات إلى إن الوزارة أولت اهتماما خاصا بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلبة، خصوصا في ظل الظروف الجوية الباردة.

وأوضح أن بعض القاعات تم تجهيزها بأنظمة تدفئة حديثة مثل التدفئة المركزية والمكيفات، في حين تم توفير صوبات في القاعات الأخرى. كما تم الاهتمام بتوفير تهوية مناسبة وإضاءة كافية لضمان بيئة امتحانية مثالية.

وين حياصات أن الوزارة تلتزم بتوفير جميع الاحتياجات الضرورية التي تضمن أداء الامتحانات بأعلى درجات التركيز والراحة، خاصة في ظل الظروف الجوية الباردة.