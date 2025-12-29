محافظ جرش يجلي 7 عائلات احترازيا

وطنا اليوم:أجلى محافظ جرش، الدكتور مالك إخريسات، سبع عائلات من مناطق تجمع السيول في المحافظة إلى دور إيواء آمنة احترازيا وقبل تأثير المنخفض الجوي، حرصا على سلامتهم وتفادي أي مخاطر محتملة.

وأكد إخريسات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطط الوقائية والاستباقية التي تنفذها الحاكمية الإدارية لمواجهة الحالات الجوية، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول والأودية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الطرقات الرئيسية والفرعية، خصوصا مع توقع تجمعات المياه في بعض شوارع المحافظة.

غرفة طوارئ ومراكز إيواء

وأشار إلى أن غرفة عمليات وطوارئ تعمل على مدار الساعة في دار المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، مؤكدا جاهزية دور إيواء إضافية تم تجهيزها لمواجهة أي طارئ أو مداهمة محتملة للمياه.

وختم المحافظ حديثه متمنيا السلامة للجميع، ومجددا الدعوة للمواطنين للالتزام بالإرشادات الصادرة حفاظا على الأرواح والممتلكات.