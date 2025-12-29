الإدارة المحلية تدعو إلى توخي الحذر من المنخفض قصير المدة وعالي الفعالية

وطنا اليوم:قالت وزارة الإدارة المحلية إن غرفة الطوارئ المركزية في الوزارة تعمل مع جميع الشكاوى والملاحظات التي ترد على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة في جميع المحافظات، وبالتعاون مع الحكام الإداريين، والدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة، وجميع الجهات المعنية.

وأشارت إلى تأثر المملكة، اليوم الاثنين بمنخفض جوي جديد قصير المدة وعالي الفعالية، ترافقه أمطار غزيرة وزخات من البَرَد ورياح نشطة إلى قوية في مناطق واسعة، حيث بدأت تأثيراته منذ ساعات الصباح، على أن تكون ذروته من ساعات الظهر وحتى المساء، ويبدأ بالتراجع خلال ساعات متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التعامل منذ يوم أمس مع نحو 95 شكوى وملاحظة وصلت إلى غرفة الطوارئ المركزية، تركزت معظمها حول ارتفاع منسوب المياه في الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى انهيارات صخرية وطينية ناتجة عن كميات المياه المتدفقة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق، حيث قامت كوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بفتحها ومعالجة جميع الملاحظات.

وبيّنت الوزارة أنه تم، كإجراء احترازي، إخلاء عدد من المنازل القريبة من سد الموجب تخوفاً من جريان مياه السد بعد امتلائه، حيث تم نقل المواطنين إلى أماكن إيواء مخصصة بالتعاون مع الحاكم الإداري والدفاع المدني، حفاظاً على سلامتهم.

ودعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والانتباه من غزارة الهطولات المطرية، وجريان السيول، وارتفاع منسوب المياه على الطرق، والابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة أو المخاطرة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما حذّرت من شدة الرياح، داعية إلى تثبيت أو إبعاد الألواح المعدنية والمظلات وكل ما يمكن أن يتطاير، والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة خلال فترة تأثير المنخفض الجوي، حيث يترافق المنخفض مع رياح شديدة قد تتجاوز هباتها 90 كم/ساعة، مع احتمالية عواصف ترابية على الطرق الصحراوية الشرقية.

ونشرت الوزارة امس خارطة الإنذار المبكر، ويُتوقع ارتفاع مستوى الخطورة (مرتفع الخطورة) في بلديات محافظات إربد وجرش وعجلون نتيجة أمطار غزيرة جداً واحتمالية عالية لتشكل السيول وجريان الأودية.

ومع ساعات العصر، تمتد الأمطار إلى المناطق الوسطى ضمن مستوى خطورة متوسط في بلديات العاصمة والبلقاء ومادبا والكرك والطفيلة، مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع.

وحسب الخارطة خلال ساعات الليل، تتركز الأمطار الغزيرة على الكرك والطفيلة، على أن تتراجع تدريجياً وتتناقص فجر الثلاثاء.

وأكدت وزارة الإدارة المحلية أنها عمّمت الخرائط الجوية المحدثة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة، ووجهت بفتح غرف الطوارئ، ومتابعة المواقع الحرجة ميدانياً، وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.