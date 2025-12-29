البنك الدولي: تراجع أسعار الأغذية في الأردن 0.9% خلال الشهر الماضي

وطنا اليوم:انخفض مؤشر أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 0.9% خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بعد ارتفاعين متتاليين في أيلول وتشرين الأول لم يتجاوزا 1%، وفق بيانات البنك الدولي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة انخفاضًا طفيفًا في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 0.31% في تشرين الثاني مقارنة بتشرين الأول، بينما سجل التضخم على أساس سنوي ارتفاعًا بنسبة 1.28% في تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024. كما ارتفع للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.81% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبحسب تقرير البنك الدولي ، ارتفع مؤشر أسعار الأغذية بنسبة 0.8% في تشرين الأول وبنسبة 1% في أيلول، بعدما تراجع بنسبة 1% في آب، وارتفع في تموز بنسبة 0.1%، وفي حزيران وأيار بنسبة 3% لكل منهما، وفي نيسان بنسبة 1.7%، وفي آذار بنسبة 0.3%، وفي شباط بنسبة 2%، وفي كانون الثاني بنسبة 3.1%.

وبلغ متوسط صافي التغيّر الشهري في مؤشر أسعار الأغذية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني قرابة 1.19%.

ويأتي تحديث البنك الدولي، في ظل تقييمات عالمية حديثة ترسم “صورة قاتمة” لتفاقم انعدام الأمن الغذائي، مدفوعة بتراكم الهشاشة والصراعات والصدمات المناخية.

وحذّر تقرير “نقاط الجوع الساخنة” الصادر عن برنامج الأغذية العالمي من تدهور الأمن الغذائي في 16 دولة خلال العام المقبل، مع عودة أفغانستان والصومال وسوريا إلى القائمة.

كما أشار “التوقع العالمي 2026” لبرنامج الأغذية العالمي إلى زيادة بنسبة 20% في عدد الأشخاص الذين يواجهون “انعداما حادا” في الأمن الغذائي منذ 2020، فيما أبرز “مؤشر الجوع العالمي” الصراع بوصفه المحرك الأكبر للجوع، مع تفاقمه بفعل تغير المناخ الذي بات “تهديدا دائما” لا حدثا متقطعا.

وعلى مستوى الاتجاهات العالمية، أظهر تحديث البنك الدولي أن التضخم في أسعار الغذاء محليا لا يزال عند مستويات “مرتفعة باعتدال”، إذ تشير بيانات آب وتشرين الثاني 2025 إلى أن التضخم الغذائي تجاوز 5% في 45% من الدول منخفضة الدخل (أقل بـ10.6 نقطة مئوية عن آخر تحديث في 31 تشرين الأول 2025)، و43.5% من الدول متوسطة الدخل الدنيا (أقل بـ7.6 نقطة مئوية)، و41.9% من الدول متوسطة الدخل العليا (أقل بـ13.1 نقطة مئوية)، و9.1% من الدول مرتفعة الدخل (أقل بـ10.9 نقطة مئوية). وفي القيم الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء التضخم العام في 54% من أصل 166 دولة تتوافر عنها بيانات.

وفي الأسواق العالمية للسلع الزراعية، أفاد التحديث بأن مؤشري أسعار الزراعة والحبوب ارتفعا بنسبة 1% و3% على التوالي منذ التحديث السابق في 31 تشرين الأول، فيما بقي مؤشر أسعار التصدير دون تغيير. وارتفعت أسعار القمح والذرة والرز بنسبة 1% و4% و5%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الذرة 2%، وتراجعت أسعار القمح 3%، فيما انخفضت أسعار الأرز 29%.

وبحسب تقرير “AMIS” لشهر كانون الأول 2025، فإن الأسواق العالمية “مزوّدة جيدا”، مع تراجع أسعار القمح والأرز، واستقرار الذرة، وارتفاع فول الصويا، وتراجع طفيف في كلف الأسمدة، رغم أن ارتفاع كلف المدخلات لا يزال يحدّ من الطلب في الأنظمة ذات الهوامش المنخفضة.

وأشار التحديث إلى استجابات البنك الدولي للأمن الغذائي، موضحا أن محفظة الغذاء والتغذية لديه تمتد عبر 90 دولة، وتشمل تدخلات قصيرة الأجل مثل توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وأخرى طويلة الأجل لتعزيز الصمود مثل رفع الإنتاجية والزراعة الذكية مناخيا، مع توقع أن يستفيد منها 327 مليون شخص بحلول 2030.

ومن بين الأمثلة التي أوردها البنك، مشروع بقيمة 125 مليون دولار يموّله في الأردن يهدف إلى تعزيز تطوير القطاع الزراعي عبر رفع قدرته على الصمود المناخي، وزيادة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المديين المتوسط والطويل.