الأرصاد تحذر من ضباب كثيف في عمّان

29 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:حذّرت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من تشكّل ضباب كثيف جدًا في مناطق تلاع العلي وشارع وصفي التل، إضافة إلى عدد من المناطق في العاصمة عمّان، ما أدى إلى تدنٍ شديد في مدى الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في بعض المواقع، وذلك وفق ما ورد على موقعها الرسمي.
ودعت الأرصاد الجوية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، وضرورة تخفيف السرعة واستخدام أضواء الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
كما دعت إدارة السير مستخدمي الطرق في مختلف مناطق المملكة إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم، نتيجة تشكل الضباب في عدد من المواقع، ما أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
وأكدت الإدارة ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واستخدام الأضواء المناسبة أثناء القيادة، إضافة إلى الحذر من تجمعات المياه على بعض الطرق، تفادياً لوقوع الحوادث.
كما دعت السائقين إلى متابعة الإرشادات والتعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام، والتواصل مع رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.


