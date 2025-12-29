الاثنين.. أمطار غزيرة ورياح قوية وتحذيرات من تشكل السيول

وطنا اليوم:تتأثر المملكة، مع الساعات الأولى من اليوم الاثنين بمنخفض جوي يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص؛ ويكون الطقس باردا وغائما مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية، ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وفق تقرير دائرة الأرصاد الجوية.

ومع ساعات الظهيرة، تمتد الهطولات إلى المناطق الجنوبية من المملكة وتكون غزيرة على فترات في جنوب غرب المملكة، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها من (70-80) كم/ساعة تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في المناطق الصحراوية والتي لم تشهد هطولات مطرية مما يؤدي إلى تدني واضح في مدى الرؤية الأفقية، وتدريجيا مع ساعات الليل تضعف شدة هطول المطر وتخف سرعة الرياح.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 9 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 7 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 6 – 3، وفي مرتفعات الشراة 5 – 2، وفي مناطق البادية 13 – 5، وفي مناطق السهول 10 – 5، وفي الأغوار الشمالية 19 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 22 – 13، وفي البحر الميت 21 – 11، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.

تحذيرات من تشكل السيول

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية بما فيها الأغوار والبحر الميت، ومن شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية وانعدامها أحيانا على الطرق الصحراوية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض خصوصًا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، داعية إلى عدم اجتياز مناطق تجمع مياه الامطار، وضرورة تثبيت الأجسام المتطايرة.

مديرية الأمن العام جددت تحذيراتها إلى المواطنين؛ نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وذلك نتيجة تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار ورياح شديدة قد يصحبها حدوث الرعد وتساقط حبات البرد، قد تؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق؛ وذلك حسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة والأودية تجنباً لخطر السيول، كما أكدت على أهمية القيادة بحذر على الطرقات؛ لتفادي الانزلاقات، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وشددت المديرية على ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال، وتهوية المنازل بشكل دوري، وإطفائها عند النوم، مؤكدة أنها على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، داعية الجميع إلى متابعة التحديثات الجوية، والالتزام بالإرشادات؛ لضمان السلامة العامة.

منخفض جوي آخر الخميس

ووفق تقرير إدارة الأرصاد، ترتفع نهار الثلاثاء، درجات الحرارة قليلاً مع بقائها أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس ليلا، مستقرا مع أجواء أكثر برودة، ويتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويشهد الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مع استمرار الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، ويكون الطقس ليلا غائما جزئيا، وأكثر برودة بوجه عام، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتشير التحليلات الأولية للنماذج العددية إلى أنه من المتوقع أن تتأثر المملكة، الخميس، تدريجيا بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، مصحوب بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً يتحول إلى غائم أحيانا، وتهطل الأمطار في شمال المملكة تمتد في ساعات ما بعد الظهر إلى أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة.