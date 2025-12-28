(السماح) تفتتح فرعها ال 25 في المملكة

وطنا اليوم – افتتحت شركة السماح لصناعة الجوارب و القطنيات فرعها رقم 25 في العبدلي مول وذلك تحت رعاية ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة عمان المهندس إيهاب قادري، وبحضور مدير عام الشركة خلدون قتلان وممثلين عن القطاع التجاري والصناعي.

واشاد القادري بجودة وسمعة منتجات شركة السماح والتي وصلت إلى مختلف الدول العربية وحتى العالمية.

ومن جانبه قال قتلان أن الشركة أسست في العام 1971 وتوفر 135 فرصة عمل، وتنتج أكثر من 200 صنفا من القطنيات والجوارب والكلسات والملابس الداخلية.

وأشار إلى أن الشركة اختارت يوم 25 كانون اول لافتتاح فرعها ال 25 في العام 2025، وان الشركة مستمرة في التوسع داخل المملكة وخارجها.