مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر العدوان والعجاجرة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر العدوان والعجاجرة.

*ففي لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم يوسف غالب العدوان تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة جوفة الكفرين في محافظة البلقاء* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة غالي العجوري أرملة المرحوم جبر بسام العجوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العجاجرة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.