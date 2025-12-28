بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر العدوان والعجاجرة

28 ديسمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشائر العدوان والعجاجرة

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشائر العدوان والعجاجرة.

*ففي لواء الشونة الجنوبية في محافظة البلقاء*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم يوسف غالب العدوان تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر العدوان، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة جوفة الكفرين في محافظة البلقاء* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة فاطمة غالي العجوري أرملة المرحوم جبر بسام العجوري، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العجاجرة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور احمد الخلايلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:18

النتائج الإيجابية تتكلم.. قراءة مهنية في سياسات البنك المركزي (2-1)

20:38

تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

20:36

سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

20:30

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

20:09

السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

20:05

أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات في الكرك

20:03

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

20:01

باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

19:54

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

19:48

رئيس الديوان الملكي يلتقي رجال اقتصاد وأعمال

19:23

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

19:20

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وفيات
وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة اللهوفيات الجمعة 26-12-2025