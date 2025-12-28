بنك القاهرة عمان
قبيل لقائه زيلينسكي.. مكالمة مثمرة للغاية بين ترامب وبوتين

28 ديسمبر 2025
قبيل لقائه زيلينسكي.. مكالمة مثمرة للغاية بين ترامب وبوتين

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراء مكالمة هاتفية “جيدة ومثمرة للغاية” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبيل لقائه المقرر مع فلاديمير زيلينسكي اليوم الأحد.
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “أجريت للتو مكالمة هاتفية جيدة ومثمرة للغاية مع الرئيس بوتين من روسيا قبل لقائي في الساعة 1:00 مساء اليوم مع الرئيس زيلينسكي من أوكرانيا”.
وأضاف ترامب في منشوره: “سيعقد الاجتماع في غرفة الطعام الرئيسية في مار-أ-لاغو. الصحافة مدعوة. شكرا لاهتمامكم بالأمر!”.
وعشية لقاءه بالرئيس الأمريكي، اتهم فلاديمير زيلينسكي الغرب بتقديم دعم مالي وعسكري غير كافٍ لبلاده، وكرر مناشدته للحصول على مزيد من التمويل، مشيرا إلى العجز المالي الذي تعانيه أوكرانيا، وداعيا شركاءه الغربيين إلى تسريع وتيرة الدعم.
كما أجرى زعيم نظام كييف مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، قبيل اللقاء المخطط له مع الرئيس ترامب في فلوريدا.
وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة أن فرص التوصل إلى اتفاق مع زيلينسكي مرتفعة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “مقترحات كييف للتسوية في أوكرانيا لا تعني شيئا من دون موافقته”.
وينظر إلى هذا اللقاء باعتباره اختبارا حاسما لمستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، وسط تصاعد الدعوات داخل واشنطن وأوروبا لخفض المساعدات، في مقابل تمسّك كييف بضرورة استمرار الدعم العسكري والمالي دون انقطاع.
يأتي هذا اللقاء في إطار التطورات المتعلقة بخطة التسوية الأمريكية للأزمة الأوكرانية. وقد سبق أن أفاد الكرملين بأن روسيا “تحافظ على انفتاحها للمفاوضات وفق منصة المحادثات في أنكوريج”، في إشارة إلى استعدادها للحوار بشأن المقترحات الأمريكية.


