تأخير دوام المدارس الحكومية والخاصة في الطفيلة

وطنا اليوم:قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة ، عمران اللصاصمة بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي تأخير دوام الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم غدٍ الإثنين إلى الساعة التاسعة صباحا، نظراً للأحوال الجوية السائدة،حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية.

الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن امتحانات الثانوية العامة/ التكميلي مستمرة وفي موعدها المحدد بجدول الامتحانات، حيث تبدأ الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحا.