الأرصاد الجوية: غور الصافي حقق موسمه المطري كاملا

وطنا اليوم:قالت إدارة الأرصاد الجوية، الأحد، إن منطقة غور الصافي حققت موسمها المطري بشكل كامل بنسبة 100%.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأردن تأثر بأول منخفض جوي من مربعانية الشتاء، حيث أسهم في رفع الموسم المطري بنسب تراوحت بين 1% و15% من المعدل الموسمي العام.

وأشارت إلى أنه خلال الساعات المتبقية من اليوم سيشهد الأردن هطولات مطرية خفيفة في أغلب المناطق، تضعف تدريجياً خلال ساعات الليل المتأخرة.

وستتأثر المملكة يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز إلى الشرق من جزيرة قبرص، حيث ستكون الأجواء غائمة وباردة وماطرة، خاصة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وفقا للأرصاد الجوية.

وأوضحت أن هذا المنخفض يتميز بسرعته وفعاليته الجيدة، مع توقع هطول أمطار غزيرة خلال ساعات النهار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، ثم يضعف تدريجياً خلال ساعات الليل.

وأكدت الأرصاد أن الفرصة تبقى صباح الثلاثاء لهطولات مطرية خفيفة في شمال ووسط المملكة، على أن تستقر الأجواء اعتباراً من ساعات ظهر الثلاثاء.

ولفتت إلى أن المنخفضات الجوية الأخيرة رفعت الأداء في الموسم المطري بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، والأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة.

وبينت الأرصاد الجوية أن القراءات الأولية تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي آخر الخميس.