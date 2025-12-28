الأمانة تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، أن الأمانة مستمرة في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة من خلال حالة الطوارئ القصوى.

وبين أن كوادر الأمانة منتشرة منذ أمس السبت، ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180) في حال رصد أي ملاحظة.