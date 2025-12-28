بنك القاهرة عمان
الأمانة تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

28 ديسمبر 2025
الأمانة تعلن استمرار حالة الطوارئ القصوى

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة، أن الأمانة مستمرة في التعامل مع المنخفض الجوي التي يؤثر على المملكة من خلال حالة الطوارئ القصوى.
وبين أن كوادر الأمانة منتشرة منذ أمس السبت، ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و 117180) في حال رصد أي ملاحظة.


