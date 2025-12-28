مصر تفكك شبكة للتلاعب بالوقود.. وغرامات بملايين الجنيهات

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم الأحد، ضبط مخالفات جسيمة وتلاعب واسع في عمليات نقل وتوزيع الوقود بعدد من المحافظات، في إطار حملات رقابية مكثفة لمكافحة سرقة المنتجات البترولية.

وذكرت الهيئة أنه تم ضبط سائق سيارة لنقل المنتجات البترولية داخل أحد المستودعات، ثبت تلاعبه في عيار السيارة بهدف سرقة كميات من الوقود، حيث فُرضت غرامات مالية مشددة تجاوزت 8 ملايين جنيه، مع إحالة الواقعة كاملة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة منفصلة، ضبطت السلطات سائق سيارة تابعة لأحد مقاولي النقل متلبساً بسرقة كمية من الوقود المخصص لإحدى محطات التموين، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتغريم المقاول، وإدراج السائق ضمن قوائم الحظر النهائي من العمل بالمنظومة.

كميات تجاوزت 286 ألف لتر

كما كشفت حملات التفتيش في محافظة الجيزة عن سيارة سعة 8000 لتر تابعة لإحدى محطات الوقود، مجهزة بموتور تفريغ لاستخدامها في التداول غير المشروع للمنتجات البترولية. وأسفرت التحقيقات عن التلاعب بإجمالي كميات تجاوزت 286 ألف لتر من السولار والبنزين داخل 6 محطات وقود في محافظات الفيوم والجيزة والقاهرة.

وبناءً على ذلك، فُرضت غرامات إضافية قاربت 9 ملايين جنيه، مع تحرير المحاضر اللازمة وتشميع دفاتر التموين الخاصة بـ 3 محطات، وتسليم ملفاتها للنيابة العامة.

مخالفات “شديدة الخطورة”

وفي محافظة الإسكندرية، رصدت السلطات مخالفات وُصفت بـ”شديدة الخطورة” داخل مخزن لبيع أسطوانات البوتاجاز، شملت تشغيل بوتاجاز مصنع يدوياً وسط الأسطوانات، ووجود سيارة تعمل بالبنزين داخل المخزن، مع انعدام تام لوسائل الإطفاء، إلى جانب تخزين خردة وإطارات كاوتش، ما استدعى إخطار شركة التوزيع لاتخاذ إجراءات عاجلة وتأمين الموقع.

كما أجرت الجهات المختصة مراجعات فنية شاملة لـ 26 محطة وقود في محافظات القاهرة والجيزة والسويس والبحيرة ودمياط والفيوم، تابعة لسبع شركات تسويق، وأسفرت عن رصد انحراف في عيارات بعض مسدسات التموين ووجود مياه داخل عدد من صهاريج الوقود، حيث تم التطهير الفوري.

ورُصدت أيضاً مخالفة إنشائية خطيرة بإحدى محطات الجيزة، تمثلت في إنشاء بيارة صرف مكشوفة أسفل منزل مجاور، ما يشكل خطراً داهماً، وأُلزمت الشركة التابعة للمحطة بإلغاء البيارة وتعديل شبكة الصرف فوراً.