لجنة الأمانة تصادق على اتفاقية تمويل الخلية الخامسة بمكب الغباوي

وطنا اليوم:قدت لجنة امانة عمان الكبرى، اليوم الاحد، جلستها التاسعة غير العادية برئاسة رئيس لجنة امانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، والتي صادقت خلالها على جدول الأعمال المدرجة.

حيث اقرت اللجنة مسودة اتفاقية القرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لغايات تمويل تغطية الخلية الخامسة وربطها بنظام الغاز الحيوي في مكب الغباوي.

كما صادقت اللجنة ، خلال الجلسة، على مسودة مذكرة التفاهم مع جامعة العلوم التطبيقية الخاصة/ كلية الفنون والتصميم، التي تهدف الى التعاون بين الامانة والجامعة في تنفيذ مشاريع تصميمية وإبداعية تبرز الهوية الثقافية لعمان، وإشراك الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في المبادرات الثقافية التي تطلقها الأمانة، وتنظيم محاضرات وورش عمل وندوات فنية وثقافية تسهم في تطوير الوعي الفني والثقافي لدى المجتمع المحلي، اضافة الى ربط مخرجات التعليم الفني بالاحتياجات الثقافية والفنية لمدينة عمان.

ووافقت اللجنة على اهداء وزارة الإدارة المحلية كاميرات مخالفات بيئية عدد (250)، و اهداء إدارة السير المركزية كاميرات مخالفات بيئية عدد (20)، وذلك ضمن اطار استراتيجية النظافة والحد من الالقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026- 2027.

كما اقرت اللجنة أسس تطبيق معايير المباني الخضراء والحوافز المقدمة من امانة عمان، الذي يهدف الى تشجيع الاستثمار الخارجي و دعم المستثمرين من خلال تبني أنظمة و معايير عالمية للمباني الخضراء و مشاريع الطاقة المتجددة، اضافة الى تحديد شروط تركيب الواح الخلايا الشمسية