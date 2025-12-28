بنك القاهرة عمان
الأمن العام يدعو لتجنب أماكن تشكل السيول وتجمع مياه الأمطار

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:جدّدت مديرية الأمن العام تحذيراتها للمواطنين في ظل المنخفض الجوي السائد عدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو مجاري السيول، سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على السلامة العامة، وتجنب المسير بالمركبات في حال هطول الأمطار بغزارة إلا للضرورة.
وأشارت المديرية إلى أنّ فرق الدفاع المدني تعاملت خلال المنخفض الجوي السائد مع عدد من حالات محاصرة المركبات والأشخاص، نتيجة جريان السيول وارتفاع منسوب مياه الأمطار في عدة مناطق، حيث جرى التعامل مع تلك الحالات وإنقاذ المحاصرين دون تسجيل أي إصابات.
وشددت المديرية على أهمية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وضرورة توفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، تفادياً لحوادث الاختناق أو الحرائق.
وأكدت مديرية الأمن العام على ضرورة الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في جميع أنحاء المملكة عند الحاجة للمساعدة.


