أورنج تجدّد التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال تمكين الموظفين عبر إطلاق النسخة الجديدة من منصة Engage for Change

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أطلقت مجموعة أورنج النسخة الجديدة والمطوّرة من برنامج ومنصة Engage for Change، في إطار سعيها المتواصل لتمكين موظفيها من المشاركة الفاعلة في مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتوفير أدوات رقمية أكثر كفاءة تُسَهّل الوصول إلى فرص التطوع والمشاركة المجتمعية.
ويأتي تطوير البرنامج ليعكس رؤية المجموعة في تحويل مشاركة الموظفين إلى قوة مؤثرة تُسهم في إحداث أثر إيجابي على المجتمع، من خلال مبادرات قائمة على العمل الجماعي والشعور بالمسؤولية، وبما ينسجم مع قيم المجموعة القائمة على السلوك المسؤول والأخلاقي في مختلف أنشطتها.
ويعمل برنامج Engage for Change على جمع جهود موظفي مجموعة أورنج ضمن إطار موحّد، يتيح تبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على مبادرات ومشاركات واقعية تصنع فرقاً ملموساً، وتُعزز ثقافة الانتماء والعمل بروح الفريق، بما يجسّد الالتزام بالوعود وتحقيقها على مستوى الأداء المجتمعي.
وفي سياق دعم المشاركة الفاعلة، يتيح البرنامج للموظفين تخصيص ثلاثة أيام عمل سنوياً للمشاركة في أنشطة المسؤولية المجتمعية المرتبطة بمشاريع أورنج، حيث يُمنح الموظف يوم مغادرة رسمية عن كل نشاط، وبحد أقصى ثلاثة أيام خلال العام، تأكيداً على دور الموظفين كشركاء أساسيين في تحقيق التأثير المستدام.
كما توفّر المنصة مساحة رقمية تجمع موظفي المجموعة في الدول التي تعمل بها، وتسلّط الضوء على فرص التطوع والمبادرات المجتمعية، إلى جانب برامج مؤسسة أورنج وشبكة المراكز الرقمية، ضمن آلية منظّمة تضمن وضوح الفرص وسهولة المشاركة.
ويأتي إطلاق النسخة الجديدة من البرنامج في ظل التحديات البيئية والاجتماعية والتغيرات المتسارعة في بيئات العمل، حيث تؤكد أورنج أن تمكين الموظفين والمشاركة المجتمعية يشكلان ركيزة أساسية في مواجهة هذه التحديات وتعزيز الأثر طويل الأمد.
ويُجسّد برنامج Engage for Change التزام أورنج ببناء مجتمع مؤسسي أكثر تماسكاً، يقوم على قيم مشتركة ترى في كل مبادرة يشارك فيها الموظفون خطوة عملية نحو التغيير الإيجابي والمستدام.
ولمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


